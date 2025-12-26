DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.602 -0,1%Bitcoin74.348 +0,4%Euro1,1777 ±-0,0%Öl60,77 -2,4%Gold4.528 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Saxo Banks Outrageous Predictions: Wie KI-Pannen 2026 einen Börsencrash und neue Investitionschancen auslösen könnten Saxo Banks Outrageous Predictions: Wie KI-Pannen 2026 einen Börsencrash und neue Investitionschancen auslösen könnten
Chartanalyse: Darauf sollten Anleger achten Chartanalyse: Darauf sollten Anleger achten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Gold und Silber setzen Rekordjagd fort - Bitcoin kaum verändert

26.12.25 20:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.528,47 USD 48,84 USD 1,09%
News
Silberpreis
78,30 USD 6,33 USD 8,80%
News
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
69.089,1052 CHF 345,8068 CHF 0,50%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
74.347,8204 EUR 319,0716 EUR 0,43%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
64.851,7064 GBP 290,7532 GBP 0,45%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13.706.519,3715 JPY 93.118,2608 JPY 0,68%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
87.583,9439 USD 368,1701 USD 0,42%
Charts|News
CHF/BTC (Schweizer Franken-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,52%
Charts|News
EUR/BTC (Euro-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,44%
Charts|News
GBP/BTC (Britische Pfund-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,45%
Charts|News
JPY/BTC (Japanischer Yen-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 4,23%
Charts|News
USD/BTC (US-Dollar-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,46%
Charts|News

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Preise für Gold und Silber haben am Freitag im Handelsverlauf ihre Rekordjagd fortgesetzt. Der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) lag zuletzt bei gut 4.524 US-Dollar. In der Spitze hatte sie knapp 4.550 Dollar gekostet. Die anhaltenden und teilweise stärker werdenden geopolitischen Spannungen wie zuletzt im Konflikt zwischen den USA und Venezuela sorgten für ein Flucht in Rohstoffe, sagten Händler. Auch die Aussicht auf weitere Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank beflügelt die Preise. Der schwächere US-Dollar macht die Edelmetalle für Käufer aus anderen Währungsräumen günstiger. Seit Jahresanfang hat Gold um knapp 73 Prozent zugelegt.

Auch Silber sprang auf ein Rekordhoch. Der Preis für eine Feinunze legte bis auf 77,68 Dollar zu. Zuletzt lag der Preis lag noch bei 77,42 Dollar. Das Plus seit Jahresbeginn beträgt 168 Prozent und ist damit deutlich höher als beim Gold. Händler verwiesen auf Knappheiten in China. Zudem machten Experten einen Nachholbedarf im Vergleich zum Gold aus. Silber ist ein wichtiger Rohstoff etwa für die Elektromobilität, die Solarindustrie und die Tech-Branche allgemein, die den KI-Ausbau vorantreibt.

Auch der Kupferpreis sprang auf den höchsten jemals gesehenen Preis. Zuletzt lag dieser bei 12.163 Dollar für eine Tonne. Anders als bei Gold und Silber verwiesen Händler hier auf eine befürchtete Unterversorgung des Marktes in 2026 als Haupttreiber. Der Kupferpreis ist seit Jahresbeginn um 39 Prozent gestiegen.

Der Bitcoin notierte am Freitag mit gut 87.000 Dollar hingegen weiterhin nur wenig verändert. Seit Jahresbeginn hat die Kryptowährung sogar gut 6 Prozent verloren./he

Nachrichten zu Goldpreis