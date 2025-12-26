Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

Fokus Rohstoffpreise

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Der Goldpreis kletterte um 10:10 Uhr um 0,83 Prozent auf 4.516,90 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.479,63 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Silberpreis 4,03 Prozent stärker bei 74,87 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 71,97 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 6,11 Prozent auf 2.369,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 2.233,00 US-Dollar.

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 6,09 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 10:09 Uhr auf 1.821,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.717,00 US-Dollar lag.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,24 Prozent auf 62,43 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 62,24 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,36 Prozent auf 58,56 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 58,35 US-Dollar.

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nordwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas gewinnt 2,19 Prozent auf 4,34 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,24 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis nordwärts. Um 09:09 Uhr steht ein Plus von 0,51 Prozent auf 15,85 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Milchpreis-Kurs noch bei 15,77 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,46 Prozent auf 57,33 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 57,06 US-Dollar.

Daneben wertet der Kohlepreis um 09:11 Uhr auf. Es geht 2,99 Prozent auf 98,05 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 95,20 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net