DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Experten-Talk: Marktausblick 2026 - werden die Karten neu gemischt?
Goldman Sachs bullish: So hoch könnte der Goldpreis 2026 klettern
Fokus Rohstoffpreise

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

26.12.25 10:13 Uhr
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.958,00 USD 3,52 USD 0,12%
News
Baumwolle
0,64 USD USD 0,36%
News
Bleipreis
1.945,40 USD 0,05 USD
News
Dieselpreis Benzin
1,59 EUR 0,02 EUR 1,40%
News
EEX Strompreis Phelix DE
89,20 EUR 0,09 EUR 0,10%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
4,35 USD 0,11 USD 2,64%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.514,20 USD 34,57 USD 0,77%
News
Haferpreis
3,04 USD 0,11 USD 3,58%
News
Heizölpreis
56,80 USD -0,26 USD -0,46%
News
Holzpreis
550,50 USD 5,50 USD 1,01%
News
Kaffeepreis
3,45 USD -0,02 USD -0,52%
News
Kakaopreis
4.216,00 GBP -84,00 GBP -1,95%
News
Kohlepreis
95,20 USD USD
News
Kupferpreis
12.252,75 USD 185,10 USD 1,53%
News
Lebendrindpreis
2,29 USD USD -0,05%
News
Mageres Schwein Preis
0,85 USD -0,01 USD -1,08%
News
Maispreis
4,51 USD 0,04 USD 0,78%
News
Mastrindpreis
3,45 USD USD 0,03%
News
Milchpreis
15,85 USD 0,08 USD 0,51%
News
Naphthapreis (European)
505,79 USD -0,79 USD -0,16%
News
Nickelpreis
15.433,50 USD -29,00 USD -0,19%
News
Ölpreis (Brent)
62,20 USD -0,08 USD -0,13%
News
Ölpreis (WTI)
58,50 USD 0,15 USD 0,26%
News
Orangensaftpreis
2,10 USD -0,05 USD -2,17%
News
Palladiumpreis
1.817,50 USD 100,50 USD 5,85%
News
Palmölpreis
4.010,00 MYR 1,00 MYR 0,02%
News
Platinpreis
2.374,00 USD 141,00 USD 6,31%
News
Rapspreis
450,00 EUR -1,00 EUR -0,22%
News
Reispreis
9,92 USD 0,11 USD 1,07%
News
Silberpreis
74,84 USD 2,87 USD 3,99%
News
Sojabohnenmehlpreis
304,70 USD 3,60 USD 1,20%
News
Sojabohnenölpreis
0,49 USD 0,01 USD 1,51%
News
Sojabohnenpreis
10,63 USD 0,12 USD 1,12%
News
Super Benzin
1,65 EUR 0,02 EUR 1,04%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
190,25 EUR 1,25 EUR 0,66%
News
Zinkpreis
3.059,40 USD -27,00 USD -0,87%
News
Zinnpreis
43.153,50 USD -435,00 USD -1,00%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 0,59%
News

Der Goldpreis kletterte um 10:10 Uhr um 0,83 Prozent auf 4.516,90 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.479,63 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Silberpreis 4,03 Prozent stärker bei 74,87 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 71,97 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 6,11 Prozent auf 2.369,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 2.233,00 US-Dollar.

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 6,09 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 10:09 Uhr auf 1.821,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.717,00 US-Dollar lag.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,24 Prozent auf 62,43 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 62,24 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,36 Prozent auf 58,56 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 58,35 US-Dollar.

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nordwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas gewinnt 2,19 Prozent auf 4,34 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,24 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis nordwärts. Um 09:09 Uhr steht ein Plus von 0,51 Prozent auf 15,85 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Milchpreis-Kurs noch bei 15,77 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,46 Prozent auf 57,33 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 57,06 US-Dollar.

Daneben wertet der Kohlepreis um 09:11 Uhr auf. Es geht 2,99 Prozent auf 98,05 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 95,20 US-Dollar stand.

