Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
25.12.25 10:13 Uhr
So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.
Rohstoffe
2.958,00 USD 3,52 USD 0,12%
0,64 USD USD 0,36%
1.945,40 USD 0,05 USD
1,57 EUR -0,01 EUR -0,44%
89,20 EUR 0,09 EUR 0,10%
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
4,24 USD -0,17 USD -3,77%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
4.479,63 USD USD
3,04 USD 0,11 USD 3,58%
57,06 USD USD
550,50 USD 5,50 USD 1,01%
3,45 USD -0,02 USD -0,52%
4.216,00 GBP -84,00 GBP -1,95%
96,70 USD 0,25 USD 0,26%
12.252,75 USD 185,10 USD 1,53%
2,29 USD USD -0,05%
0,85 USD -0,01 USD -1,08%
4,51 USD 0,04 USD 0,78%
3,45 USD USD 0,03%
15,77 USD -0,01 USD -0,06%
505,79 USD -0,79 USD -0,16%
15.433,50 USD -29,00 USD -0,19%
62,24 USD -0,14 USD -0,22%
58,35 USD -0,03 USD -0,05%
2,10 USD -0,05 USD -2,17%
1.731,00 USD USD
4.010,00 MYR 1,00 MYR 0,02%
2.258,00 USD USD
450,00 EUR -1,00 EUR -0,22%
9,92 USD 0,11 USD 1,07%
71,97 USD USD
304,70 USD 3,60 USD 1,20%
0,49 USD 0,01 USD 1,51%
10,63 USD 0,12 USD 1,12%
1,63 EUR -0,01 EUR -0,61%
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
190,25 EUR 1,25 EUR 0,66%
3.059,40 USD -27,00 USD -0,87%
43.153,50 USD -435,00 USD -1,00%
0,15 USD USD 0,59%
Der Goldpreis hat sich am Vormittag kaum bewegt. Um 10:10 Uhr tendierte er bei 4.479,63 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.479,63 US-Dollar).
