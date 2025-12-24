Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

Rohstoffpreise aktuell

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Der Goldpreis zeigt sich am Abend gegenüber dem Vortag schwächer. Um 20:40 Uhr fiel der Goldpreis -0,14 Prozent auf 4.479,63 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.485,82 US-Dollar.

Wer­bung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 0,69 Prozent auf 71,97 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 71,48 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Platinpreis um 0,02 Prozent auf 2.258,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2.257,50 US-Dollar.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 19:43 Uhr ab. Es geht -6,68 Prozent auf 1.731,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.855,00 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) bergab. Um 20:00 Uhr steht ein Minus von -0,34 Prozent auf 62,24 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (Brent) noch bei 62,38 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Ölpreis (WTI) kaum von der Stelle. Um 19:45 Uhr werden 58,38 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Zugewinne in Höhe von 0,36 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,64 US-Dollar.

Daneben wertet der Haferpreis um 19:05 Uhr auf. Es geht 3,49 Prozent auf 3,04 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,94 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kaffeepreis Verluste. Um 19:05 Uhr fällt der Kaffeepreis um -0,52 Prozent auf 3,45 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,47 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Lebendrindpreis Verluste. Um 19:11 Uhr fällt der Lebendrindpreis um -0,04 Prozent auf 2,29 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,29 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,51 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,48 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,67 Prozent.

In der Zwischenzeit kann der Mastrindpreis Gewinne verbuchen. Um 19:15 Uhr steigt der Mastrindpreis um 0,09 Prozent auf 3,45 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,45 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Orangensaftpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,15 US-Dollar) geht es um -2,17 Prozent auf 2,10 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 10,63 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (10,52 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 19:05 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 1,20 Prozent auf 304,70 US-Dollar. Am Vortag standen noch 301,10 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit einem Kursgewinn. Um 19:05 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis 1,53 Prozent stärker bei 0,49 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,48 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar) geht es um 0,59 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach oben.

Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -3,61 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 19:45 Uhr auf 4,25 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 4,41 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Mageres Schwein Preis bergab. Um 19:15 Uhr steht ein Minus von -1,05 Prozent auf 0,85 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Mageres Schwein Preis noch bei 0,86 US-Dollar.

Indes gibt der Milchpreis nach. Für den Milchpreis geht es nach 15,78 US-Dollar am Vortag auf 15,77 US-Dollar nach unten (--0,06 Prozent).

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -1,37 Prozent auf 57,06 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 57,85 US-Dollar.

Mit dem Reispreis geht es indes nordwärts. Der Reispreis gewinnt 1,07 Prozent auf 9,92 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 9,81 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Holzpreis um 0,92 Prozent auf 550,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 545,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net