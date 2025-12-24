DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.613 +0,2%Bitcoin74.305 +0,3%Euro1,1781 -0,1%Öl62,24 -0,3%Gold4.480 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Allianz 840400 D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Amazon 906866 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Q-Day-Szenario 2026: Saxo Bank warnt vor Krypto-Kollaps durch Quantencomputer Q-Day-Szenario 2026: Saxo Bank warnt vor Krypto-Kollaps durch Quantencomputer
UBS-Investmentausblick 2026: AI und Technologie prägen die Märkte 2026 UBS-Investmentausblick 2026: AI und Technologie prägen die Märkte 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rohstoffpreise aktuell

Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

24.12.25 20:43 Uhr
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co. | finanzen.net

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.954,48 USD 1,06 USD 0,04%
News
Baumwolle
0,64 USD USD 0,36%
News
Bleipreis
1.945,35 USD 21,50 USD 1,12%
News
Dieselpreis Benzin
1,58 EUR 0,00 EUR 0,06%
News
EEX Strompreis Phelix DE
89,20 EUR 0,09 EUR 0,10%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
4,25 USD -0,16 USD -3,61%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.479,63 USD -6,19 USD -0,14%
News
Haferpreis
3,04 USD 0,10 USD 3,49%
News
Heizölpreis
57,06 USD -0,79 USD -1,37%
News
Holzpreis
550,00 USD 5,00 USD 0,92%
News
Kaffeepreis
3,45 USD -0,02 USD -0,52%
News
Kakaopreis
4.216,00 GBP -84,00 GBP -1,95%
News
Kohlepreis
96,70 USD 0,25 USD 0,26%
News
Kupferpreis
12.067,65 USD 136,07 USD 1,14%
News
Lebendrindpreis
2,29 USD USD -0,04%
News
Mageres Schwein Preis
0,85 USD -0,01 USD -1,05%
News
Maispreis
4,51 USD 0,03 USD 0,67%
News
Mastrindpreis
3,45 USD USD 0,09%
News
Milchpreis
15,77 USD -0,01 USD -0,06%
News
Naphthapreis (European)
506,58 USD -0,84 USD -0,17%
News
Nickelpreis
15.462,50 USD 578,50 USD 3,89%
News
Ölpreis (Brent)
62,24 USD -0,21 USD -0,34%
News
Ölpreis (WTI)
58,38 USD USD
News
Orangensaftpreis
2,10 USD -0,05 USD -2,17%
News
Palladiumpreis
1.731,00 USD -124,00 USD -6,68%
News
Palmölpreis
4.010,00 MYR 1,00 MYR 0,02%
News
Platinpreis
2.258,00 USD 0,50 USD 0,02%
News
Rapspreis
450,00 EUR -1,00 EUR -0,22%
News
Reispreis
9,92 USD 0,11 USD 1,07%
News
Silberpreis
71,97 USD 0,49 USD 0,69%
News
Sojabohnenmehlpreis
304,70 USD 3,60 USD 1,20%
News
Sojabohnenölpreis
0,49 USD 0,01 USD 1,53%
News
Sojabohnenpreis
10,63 USD 0,11 USD 1,07%
News
Super Benzin
1,64 EUR 0,01 EUR 0,31%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
190,25 EUR 1,25 EUR 0,66%
News
Zinkpreis
3.086,40 USD 53,00 USD 1,75%
News
Zinnpreis
43.588,50 USD 912,50 USD 2,14%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 0,59%
News

Der Goldpreis zeigt sich am Abend gegenüber dem Vortag schwächer. Um 20:40 Uhr fiel der Goldpreis -0,14 Prozent auf 4.479,63 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.485,82 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 0,69 Prozent auf 71,97 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 71,48 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Platinpreis um 0,02 Prozent auf 2.258,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2.257,50 US-Dollar.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 19:43 Uhr ab. Es geht -6,68 Prozent auf 1.731,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.855,00 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) bergab. Um 20:00 Uhr steht ein Minus von -0,34 Prozent auf 62,24 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (Brent) noch bei 62,38 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Ölpreis (WTI) kaum von der Stelle. Um 19:45 Uhr werden 58,38 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Zugewinne in Höhe von 0,36 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,64 US-Dollar.

Daneben wertet der Haferpreis um 19:05 Uhr auf. Es geht 3,49 Prozent auf 3,04 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,94 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kaffeepreis Verluste. Um 19:05 Uhr fällt der Kaffeepreis um -0,52 Prozent auf 3,45 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,47 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Lebendrindpreis Verluste. Um 19:11 Uhr fällt der Lebendrindpreis um -0,04 Prozent auf 2,29 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,29 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,51 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,48 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,67 Prozent.

In der Zwischenzeit kann der Mastrindpreis Gewinne verbuchen. Um 19:15 Uhr steigt der Mastrindpreis um 0,09 Prozent auf 3,45 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,45 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Orangensaftpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,15 US-Dollar) geht es um -2,17 Prozent auf 2,10 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 10,63 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (10,52 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 19:05 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 1,20 Prozent auf 304,70 US-Dollar. Am Vortag standen noch 301,10 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit einem Kursgewinn. Um 19:05 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis 1,53 Prozent stärker bei 0,49 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,48 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar) geht es um 0,59 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach oben.

Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -3,61 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 19:45 Uhr auf 4,25 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 4,41 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Mageres Schwein Preis bergab. Um 19:15 Uhr steht ein Minus von -1,05 Prozent auf 0,85 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Mageres Schwein Preis noch bei 0,86 US-Dollar.

Indes gibt der Milchpreis nach. Für den Milchpreis geht es nach 15,78 US-Dollar am Vortag auf 15,77 US-Dollar nach unten (--0,06 Prozent).

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -1,37 Prozent auf 57,06 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 57,85 US-Dollar.

Mit dem Reispreis geht es indes nordwärts. Der Reispreis gewinnt 1,07 Prozent auf 9,92 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 9,81 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Holzpreis um 0,92 Prozent auf 550,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 545,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alistair Scott / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis