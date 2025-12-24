DAX24.340 +0,2%Est505.750 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.562 +0,6%Bitcoin74.087 ±-0,0%Euro1,1791 ±-0,0%Öl62,46 ±0,0%Gold4.484 ±-0,0%
Aktuelle Rohstoffkurse

Rohstoffkurse am Mittag

24.12.25 13:17 Uhr
Rohstoffkurse am Mittag | finanzen.net

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.954,48 USD 1,06 USD 0,04%
Baumwolle
0,64 USD USD 0,09%
Bleipreis
1.945,35 USD 21,50 USD 1,12%
Dieselpreis Benzin
1,58 EUR 0,00 EUR 0,06%
EEX Strompreis Phelix DE
89,20 EUR 0,09 EUR 0,10%
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
Erdgaspreis - Natural Gas
4,39 USD -0,02 USD -0,48%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
4.484,11 USD -1,71 USD -0,04%
Haferpreis
2,95 USD 0,01 USD 0,34%
Heizölpreis
57,85 USD USD
Holzpreis
545,00 USD 0,50 USD 0,09%
Kaffeepreis
3,45 USD -0,02 USD -0,49%
Kakaopreis
4.216,00 GBP -84,00 GBP -1,95%
Kohlepreis
96,40 USD -0,05 USD -0,05%
Kupferpreis
12.067,65 USD 136,07 USD 1,14%
Lebendrindpreis
2,29 USD -0,02 USD -0,82%
Mageres Schwein Preis
0,86 USD 0,01 USD 0,73%
Maispreis
4,50 USD 0,02 USD 0,45%
Mastrindpreis
3,45 USD -0,02 USD -0,54%
Milchpreis
15,78 USD USD
Naphthapreis (European)
506,58 USD -0,84 USD -0,17%
Nickelpreis
15.462,50 USD 578,50 USD 3,89%
Ölpreis (Brent)
62,46 USD 0,01 USD 0,02%
Ölpreis (WTI)
58,48 USD 0,10 USD 0,17%
Orangensaftpreis
2,12 USD -0,03 USD -1,16%
Palladiumpreis
1.778,00 USD -77,00 USD -4,15%
Palmölpreis
4.010,00 MYR 1,00 MYR 0,02%
Platinpreis
2.291,50 USD 34,00 USD 1,51%
Rapspreis
450,13 EUR -0,88 EUR -0,19%
Reispreis
9,81 USD -0,01 USD -0,05%
Silberpreis
71,82 USD 0,34 USD 0,48%
Sojabohnenmehlpreis
303,60 USD 2,50 USD 0,83%
Sojabohnenölpreis
0,48 USD USD 0,21%
Sojabohnenpreis
10,58 USD 0,07 USD 0,62%
Super Benzin
1,64 EUR 0,01 EUR 0,31%
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
Weizenpreis
190,25 EUR 1,25 EUR 0,66%
Zinkpreis
3.086,40 USD 53,00 USD 1,75%
Zinnpreis
43.588,50 USD 912,50 USD 2,14%
Zuckerpreis
0,15 USD USD 0,66%
Am Mittwochmittag zieht der Goldpreis an. Um 13:13 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,21 Prozent auf 4.495,33 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (4.485,82 US-Dollar).

Zudem steigt der Silberpreis. Um 1,25 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 13:13 Uhr auf 72,37 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 71,48 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 2,70 Prozent auf 2.318,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 2.257,50 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -1,27 Prozent auf 1.831,50 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.855,00 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,16 Prozent auf 62,55 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 62,38 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Mittwochmittag hinzu. Um 0,39 Prozent auf 58,61 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 58,38 US-Dollar.

Nach 0,64 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Mittwochmittag um 0,11 Prozent auf 0,64 US-Dollar gestiegen.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Kaffeepreis um -0,43 Prozent auf 3,45 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,47 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt der Kakaopreis am Mittwochmittag nach. Um -1,56 Prozent auf 4.233,00 Britische Pfund geht es nach unten. Am Vortag stand der Kakaopreis bei 4.303,00 Britische Pfund.

Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (4,48 US-Dollar) geht es um 0,39 Prozent auf 4,49 US-Dollar nach oben.

Inzwischen steigt der Sojabohnenpreis um 0,43 Prozent auf 10,56 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 10,52 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenmehlpreis um 0,66 Prozent auf 303,10 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenmehlpreis noch 301,10 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Sojabohnenölpreis bei 0,48 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,48 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,23 Prozent.

Zudem gewinnt der Weizenpreis am Mittwochmittag hinzu. Um 0,26 Prozent auf 189,50 Euro geht es nach oben. Am Vortag stand der Weizenpreis bei 189,00 Euro.

Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,79 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,15 US-Dollar.

Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Mittwochmittag nach. Um -0,25 Prozent auf 4,40 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 4,41 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Rapspreis bergab. Um 12:58 Uhr steht ein Minus von -0,30 Prozent auf 449,63 Euro zu Buche. Gestern tendierte der Rapspreis noch bei 451,00 Euro.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 57,59 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (57,85 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,46 Prozent.

Nach 96,45 US-Dollar am Vortag ist der Kohlepreis am Mittwochmittag um -0,05 Prozent auf 96,40 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sandra Cunningham / Shutterstock.com

