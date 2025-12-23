DAX24.314 +0,1%Est505.747 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,56 -1,5%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.300 -1,2%Euro1,1782 +0,2%Öl62,07 ±0,0%Gold4.486 +1,0%
Ölpreise geben leicht nach - die Gründe

23.12.25 08:04 Uhr
Warum die Ölpreise fallen | finanzen.net

Die Ölpreise sind am Dienstag nach dem jüngsten Schub leicht gesunken.

Die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela hatten die Preise zuletzt etwas nach oben getrieben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 61,88 US-Dollar und damit 19 Cent weniger als am Vorabend. Auf Jahressicht ist Brent-Öl um rund ein Fünftel billiger geworden. Ähnlich sieht es bei der US-Sorte WTI aus. Am Morgen kostete ein Barrel zur Lieferung im Januar 57,82 Dollar und damit 19 Cent weniger als am Vortag.

Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela droht unterdessen weiter zu eskalieren. Die US-Regierung will Venezuelas autoritär regierenden Präsidenten Nicolás Maduro nach Angaben von Heimatschutzministerin Kristi Noem aus dem Amt jagen. Es gehe nicht nur um die Beschlagnahmung von Öltankern der sogenannten Schattenflotte auf dem Weg von oder nach Venezuela, es gehe auch darum, gegen die illegalen Aktivitäten vorzugehen, an denen sich Maduro beteilige, sagte die Ministerin dem Sender Fox News. "Er muss weg", sagte Noem.

/jha/zb/mis

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: sacura / Shutterstock.com, 3Dsculptor / Shutterstock.com