DAX24.286 ±0,0%Est505.734 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,57 -0,1%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.233 -1,3%Euro1,1787 +0,2%Öl62,18 +0,2%Gold4.490 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 Infineon 623100 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Wegovy-Tabletten -- Alphabet kauft Intersect -- Lufthansa, Palantir, TUI, DroneShield, Rüstungsaktien, Mercedes-Benz, Bitcoin, Gold, Airbus im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Novo Nordisk erhält US-Zulassung für neue Abnehmpille - Rebound möglich Hot Stocks heute: Novo Nordisk erhält US-Zulassung für neue Abnehmpille - Rebound möglich
Vorweihnachtliche Zurückhaltung: DAX kommt kaum vom Fleck Vorweihnachtliche Zurückhaltung: DAX kommt kaum vom Fleck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Jahrestief-Schock

Vonovia-Aktie trotzdem etwas höher: Mieterbund-Kritik folgt auf neues 52-Wochen-Tief

23.12.25 13:48 Uhr
Vonovia-Aktie nahe Jahrestief: Politischer Gegenwind durch Mieterbund-Kritik | finanzen.net

Der Immobilienkonzern Vonovia steht wegen hoher Mieten im Ruhrgebiet in der Kritik. Trotzdem setzt die Aktie ihre Erholung an der Börse fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
24,10 EUR 0,10 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Neues Jahrestief bei rund 24 Euro: Vonovia-Aktie bleibt trotz leichter Erholung klar im Abwärtstrend
• Operativ starke Entwicklung mit Gewinnsprung, doch Zinsumfeld belastet Immobilienwerte
• Analysten sehen deutliches Aufwärtspotenzial, politische und regulatorische Risiken bleiben jedoch hoch

Wer­bung

Mieterbund NRW kritisiert Mietpraxis von Vonovia

Der Vonovia-Konzern sieht sich neuer Kritik ausgesetzt. Wie Radio Bochum berichtet, wirft der Deutsche Mieterbund NRW dem Unternehmen vor, in Städten ohne Mietpreisbremse deutlich höhere Mieten zu verlangen. In Essen sollen die Angebotsmieten von Vonovia laut Auswertung des Mieterbunds im Schnitt rund 25 Prozent über dem Mietspiegel liegen. Der Verband fordert daher eine Ausweitung der Mietpreisbremse auf alle Ruhrgebietsstädte, bislang gilt sie nur in Dortmund.

Vonovia weist die Vorwürfe zurück. Gegenüber Radio Bochum erklärte Unternehmenssprecherin Christina Jordan, man halte sich an alle rechtlichen Vorgaben. Höhere Mieten seien vor allem auf umfangreiche Investitionen in die Modernisierung der Wohnungen zurückzuführen, heißt es aus dem Unternehmen.

Neues Jahrestief trotz Rekordgewinnen

An der Börse hat die Vonovia-Aktie am Montag ein neues 52-Wochen-Tief erreicht: Der Kurs fiel auf XETRA zeitweise bis auf 23,60 Euro und verharrt seitdem auf enttäuschendem Niveau bei knapp 24 Euro. Seit Beginn des Jahres hat die Aktie damit rund 18 Prozent an Wert verloren.

Wer­bung

Auch am Dienstag zeichnet sich noch keine klare Trendwende ab: Zwar kann die Aktie auf XETRA zeitweise um 0,17 Prozent auf 24,07 Euro zulegen, der übergeordnete Abwärtstrend scheint jedoch bestehen zu bleiben.

Starke operative Zahlen treffen auf skeptischen Markt

Fundamental zeigt sich ein anderes Bild. So konnte Vonovia in den ersten neun Monaten 2025 das bereinigte EBITDA um rund 6 Prozent auf 2,12 Milliarden Euro steigern. Noch deutlicher fiel die Gewinnentwicklung aus: Nach einem Verlust im Vorjahr erzielte der Konzern einen Überschuss von über 3 Milliarden Euro.

Dennoch gelingt es der Aktie bislang nicht, aus dem Abwärtstrend auszubrechen. Marktbeobachter führen das vor allem auf das weiterhin angespannte Zinsumfeld zurück, das Immobilienwerte belastet.

Wer­bung

Insider setzen Zeichen, Führungswechsel steht bevor

Jüngst sorgte ein Insider-Kauf für Aufsehen: Ein Vonovia-Vorstand hat Aktien des Rivalen Deutsche Wohnen gegen Vonovia-Papiere getauscht - ein Vertrauenssignal an den Markt in unsicheren Zeiten. Zudem steht ein Führungswechsel bevor: CEO Rolf Buch übergibt an Luka Mucic zum Jahreswechsel. Ob dieser Wechsel für frischen Wind sorgt oder Unsicherheit schürt, bleibt abzuwarten.

Analysten bleiben optimistisch - Risiko für weitere Rückschläge

Trotz der schwachen Kursentwicklung überwiegt unter Analysten der Optimismus: Nach Daten von TipRanks empfehlen derzeit 8 von 9 Experten die Aktie zum Kauf, ein Analyst stuft sie mit Halten ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 36,99 Euro, was einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von knapp 54 Prozent entspricht.

Dem stehen jedoch politische und regulatorische Risiken gegenüber. Die Debatte um Mietpreisbremsen und steigende Finanzierungskosten könnte die Stimmung rund um die Aktie weiter belasten.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vonovia SE

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
04.12.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.12.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
27.11.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.12.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.11.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen