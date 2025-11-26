DAX 23.760 +0,1%ESt50 5.647 -0,2%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,39 +0,2%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.908 +1,1%Euro 1,1583 -0,1%Öl 63,15 +0,1%Gold 4.155 -0,2%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Vonovia SE Buy

10:16 Uhr
Vonovia SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Sowohl in einem jüngsten Gespräch als auch auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt habe sich der Immobilienkonzern zu seinen Dekarbonisierungszielen bekannt, schrieb Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Neben der Urbanisierung und dem demographischen Wandel sei dies der dritte Megatrend am deutschen Wohnimmobilienmarkt. Die Finanzziele für 2026 erschienen erreichbar./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 06:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Analysen zu Vonovia SE

10:16 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 Vonovia Kaufen DZ BANK
06.11.25 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

