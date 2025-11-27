DAX23.772 +0,2%Est505.650 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 +0,2%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.908 +1,1%Euro1,1583 -0,1%Öl63,15 +0,1%Gold4.155 -0,2%
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX etwas höher -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- Novo Nordisk, Siemens Energy, RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie steigt deutlich: Kurszielanhebung von Berenberg stützt Siemens Energy-Aktie steigt deutlich: Kurszielanhebung von Berenberg stützt
Tesla-Aktie auf Kurswechsel? Neue Lieferketten-Strategie soll wohl China-Abhängigkeit reduzieren Tesla-Aktie auf Kurswechsel? Neue Lieferketten-Strategie soll wohl China-Abhängigkeit reduzieren
Positive Analystenstimme

Siemens Energy-Aktie steigt deutlich: Kurszielanhebung von Berenberg stützt

27.11.25 11:39 Uhr
Siemens Energy-Aktie im Aufwind: Berenberg sieht noch mehr Aufwärtspotenzial | finanzen.net

Die Siemens Energy-Aktie verzeichnet einen deutlichen Kursanstieg. Die positive Entwicklung folgt auf eine deutliche Anhebung des Kursziels durch die Privatbank Berenberg.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
115,35 EUR 3,10 EUR 2,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Siemens Energy-Aktie notiert via XETRA sichtlich im Plus
• Privatbank Berenberg erhöhte das Kursziel für Siemens Energy und bestätigte die Einstufung
• Analyst begründet die optimistische Einschätzung mit der erwarteten Steigerung der Margen durch die anhaltend hohe Nachfrage

Analysten sehen Margen getrieben durch hohe Nachfrage

Die Siemens Energy-Aktie zeigt am Donnerstag eine deutliche Aufwärtsbewegung und notiert via XETRA zeitweise 2,27 Prozent fester bei 114,75 Euro. Der Kursanstieg wird von einer positiven Analystenstudie der Privatbank Berenberg gestützt.

Analyst Richard Dawson hat das Kursziel für Siemens Energy von 122 Euro auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anpassung erfolgte im Nachgang des jüngsten Kapitalmarkttags des Münchener Konzerns. Dawson begründete die erhöhte Erwartungshaltung damit, dass eine "enorme Nachfrage" die Margen des Unternehmens weiter antreibe. Er hob seine Ergebnisschätzungen bis in das Geschäftsjahr 2028 um bis zu 43 Prozent an.

Aktienkurs übertrifft durchschnittliches Analystenziel

Die aktuelle Kursnotierung liegt bereits deutlich über dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten. Laut TipRanks liegt der Konsens aus den letzten drei Monaten (15 Ratings) bei 108,57 Euro. Die Empfehlungen verteilen sich auf acht Kauf-, vier Halte- und drei Verkaufsempfehlungen, was zu einem Urteil von "Moderate Buy" führt.

Das höchste Kursziel unter den gelisteten Bewertungen liegt bei 140,36 Euro und übertrifft damit sogar die neue Schätzung von Berenberg.

Redaktion finanzen.net

