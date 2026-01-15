DAX25.289 -0,3%Est506.019 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,85 -1,4%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.181 -0,2%Euro1,1618 +0,1%Öl64,70 +1,3%Gold4.605 -0,3%
Kraftwerksstrategie

Kursrallye im Energiesektor: Aktien von Siemens Energy und RWE profitieren von Regierungsplänen

16.01.26 12:56 Uhr
Rückenwind durch Staatsaufträge: Antrieb für Aktien von Siemens Energy und RWE | finanzen.net

Profiteure der Energiewende und des KI-Ausbaus bleiben am deutschen Aktienmarkt gefragt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
51,36 EUR 0,56 EUR 1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
131,75 EUR 4,20 EUR 3,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Rückenwind lieferte am Freitag auch die Kraftwerksstrategie der Bundesregierung, zu der am Vortag nach Börsenschluss eine Grundsatzeinigung mit der Europäischen Kommission bekannt gegeben wurde.

Die Aktien des Energietechnikkonzerns Siemens Energy stiegen zum Wochenschluss auf ein weiteres Rekordhoch und führten den DAX via XETRA zuletzt mit einem Plus von 4,02 Prozent auf 133,35 Euro an. 2026 liegen sie mittlerweile zehn Prozent im Plus, nachdem sie 2025 bereits um fast 140 Prozent zugelegt hatten. Bei dem Konzern laufen die Geschäfte mit Gasturbinen ebenso rund wie die Netztechnik.

Der Durchbruch für neue Gaskraftwerke in Deutschland lieferte nun weiteren Rückenwind. In diesem Jahr soll der Startschuss für deren Bau fallen. Sie sollen im Zuge des geplanten schrittweisen Kohleausstiegs die Versorgungssicherheit mit Strom gewährleisten.

Mehrere Energiekonzerne stehen schon in den Startlöchern. So hat etwa RWE an drei Standorten in NRW Kraftwerke geplant. Insgesamt drei Gigawatt an neuer flexibler Kraftwerkskapazität in Deutschland könne man sich vorstellen, hatte RWE-Finanzchef Michael Müller im Herbst gesagt. Auch Uniper steht nach eigenen Angaben bereit, sich mit rund zwei Gigawatt wasserstofffähigen Kraftwerken einzubringen. Die Steag Iqony Group will sich ebenfalls an den Auktionen mit bis zu zwei Gigawatt beteiligen.

Die RWE-Aktien erreichten am Freitag ein weiteres Hoch seit 2011. Zuletzt notierten sie noch 1,06 Prozent im Plus bei 51,30 Euro - für 2026 bedeutet das ein Kursanstieg um fast 13 Prozent. Erst am Vortag war der Kurs erstmals wieder seit 15 Jahren über die Schwelle von 50 Euro gesprungen. So hatte der Zuschlag bei britischen Offshore-Windkraftauktionen schon zur Wochenmitte für frischen Schwung gesorgt. Insgesamt hatte RWE Zuschläge für eine Kapazität von 6,9 GW erhalten. Zudem hatte RWE mit der Beteiligungsgesellschaft KKR eine langfristige Partnerschaft vereinbart, um die Norfolk-Projekte gemeinsam zu realisieren. KKR beteiligt sich dafür mit jeweils 50 Prozent an den Windparks.

Analysten sehen den DAX-Konzern damit als großen Gewinner der Ausschreibungsrunde und hoben ihre Kursziele an. Peter Bisztyga von der Bank of America und die Experten des Bankhauses Metzler etwa sind mit jeweils 59 Euro besonders optimistisch.

/mis/niw/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Siemens Energy AG, Dennis Diatel / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
14.01.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
14.01.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
13.01.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
13.01.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen