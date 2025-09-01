Siemens Energy Aktie
Marktkap. 69,68 Mrd. EURKGV 24,10 Div. Rendite 0,00%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Nicholas Green befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit den Einschätzungen und Aussichten der europäischen Investitionsgüterindustrie für das zweite Halbjahr 2025. Beim Energietechnikkonzern dürfte der Höhepunkt in puncto Auftragslage fast erreicht sein, schrieb er. Seine These einer "Normalisierung nach dem Boom" sollte ab dem Kapitalmarkttag im November zum Tragen kommen./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 19:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siemens Energy Underperform
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
88,68 €
|Abst. Kursziel*:
-58,28%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
87,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-57,77%
|
Analyst Name:
Nicholas Green
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
