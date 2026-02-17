DAX25.137 +0,6%Est506.064 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +0,9%Nas22.626 +0,2%Bitcoin56.737 -0,4%Euro1,1819 -0,3%Öl69,21 +2,8%Gold4.975 +2,0%
Neue Basis

Palantir-Aktie fester: Hauptsitz nach Miami verlegt - Proteste und Floridas Tech-Boom im Fokus

18.02.26 15:39 Uhr
Palantir-Aktie steigt an der NASDAQ: Überraschender Umzug nach Miami | finanzen.net

Palantir hat seinen Hauptsitz von Denver nach Miami verlegt. Die Entscheidung fällt in eine Phase, in der immer mehr Technologiekonzerne nach Südflorida ziehen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
115,58 EUR 3,08 EUR 2,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Palantir verlegt Hauptsitz von Denver nach Miami
• Umzug nicht näher begründet
• Miami mausert sich zur neuen Tech-Metropole

Palantir zieht von Denver um nach Miami. Die Ankündigung erfolgte am Dienstag über eine knappe Mitteilung auf der Social-Media-Plattform X, ohne dass Gründe für den Umzug genannt wurden. Eine Unternehmenssprecherin reagierte laut Bloomberg nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.

"Wir sind als Unternehmen sehr begeistert und freuen uns darauf, Teil der Gemeinschaft hier zu werden", sagte Shon Manasco, ein Führungskraft von Palantir, während einer Podiumsdiskussion beim Defense Tech Leadership Summit am Dienstag in West Palm Beach laut Bloomberg.

Wiederholte Proteste in Denver

Palantir, bekannt für umfangreiche Verträge mit dem US-Verteidigungsministerium, ist Colorados größtes börsennotiertes Unternehmen. Der Hauptsitz war 2020 von Palo Alto nach Denver verlegt worden - damals wegen kultureller und ideologischer Differenzen, wie die Denver Post berichtete. Seitdem kam es mehrfach zu Protesten gegen das Unternehmen.

Demonstranten kritisierten die Unterstützung Palantirs für das israelische Militär sowie die jüngste Zusammenarbeit mit der US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE. Dabei setzt das Unternehmen künstliche Intelligenz ein, um Ziele für Abschiebungen zu identifizieren.

Staatliche und lokale Behörden erfuhren laut Bloomberg erst nachträglich von der Entscheidung, darunter auch Colorados Gouverneur Jared Polis. Eric Maruyama, ein Sprecher von Polis, schrieb in einer E-Mail: "Wir haben derzeit keine Informationen über mögliche Auswirkungen auf Arbeitsplätze und hoffen, dass die in Colorado ansässigen Jobs nicht betroffen sein werden."

Jon Ewing, Sprecher von Denvers Bürgermeister Mike Johnston, ergänzte: "Wir wurden nicht im Voraus über Palantirs Entscheidung informiert, Denver zu verlassen. Denver bleibt ein nationales Zentrum für den Technologiesektor, und das wird sich durch Palantirs Weggang nicht ändern."

Miami als neues Tech-Zentrum

Mit Beginn der Corona-Pandemie zieht Miami verstärkt Unternehmen und vermögende Führungskräfte an. Die Kombination aus niedrigen Steuern, angenehmem Klima und vergleichsweise sicheren Verhältnissen macht die Region attraktiv. Nach Citadels großem Umzug im Jahr 2022 haben Finanzfirmen sowie Technologiekonzerne wie Apple und Amazon Büros eröffnet oder ausgebaut. ServiceNow hat sich verpflichtet, ein Büro in West Palm Beach zu eröffnen, schreibt das Nachrichtenportal.

Peter Thiels Florida-Expansion

Peter Thiel, Vorsitzender von Palantir, eröffnete Ende 2025 ein Büro für seine private Investmentfirma im Miami-Stadtteil Wynwood und baut damit seine Präsenz in Florida weiter aus. Der Technologie-Mogul besitzt seit 2020 eine Villa in Miami Beach, und seine Risikokapitalfirma Founders Fund unterhält seit 2021 ein Büro in der Nähe.

So bewegt sich die Palantir-Aktie

Im NADSAQ-Handel am Mittwoch notiert die Palantir-Aktie stellenweise 2,39 Prozent im Plus bei 136,08 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

