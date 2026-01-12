Siemens Energy Aktie
Marktkap. 107,65 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Analysten um Phil Buller sehen laut einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Kapitalgüterbranche Grund für Optimismus im laufenden Jahr. Für das vierte Quartal rechnen sie mit einem prozentual zweistelligen Wachstum in den Bereichen Stromerzeugung, Stromnetze und Rechenzentren. Zudem rechnen sie mit einer Verbesserung der Dynamik bei den Investitionen in Halbleiterausrüstung, einer Erholungsfortsetzung der Fabrikautomation in China und ersten Anzeichen einer Wirtschaftserholung in Europa. Angesichts des jüngsten Kapitalmarkttages von Siemens Energy erwarten sie keine größeren Überraschungen. Die Ziele für 2028 und das wachsende Vertrauen in den Investmentcase sollten aber stützen./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Overweight
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
160,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
126,95 €
|Abst. Kursziel*:
26,03%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
129,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,27%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
123,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
|14:41
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13:46
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
