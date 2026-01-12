DAX 25.421 +0,1%ESt50 6.030 +0,2%MSCI World 4.518 -0,1%Top 10 Crypto 12,42 +2,0%Nas 23.723 -0,1%Bitcoin 80.000 +2,4%Euro 1,1649 -0,2%Öl 65,26 +1,5%Gold 4.601 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX schließt kaum verändert -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- AMD, Intel, Google, JPMorgan, Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, im Fokus
Top News
IBM-Aktie 2026: Potenzial für eine Outperformance in der Quantencomputer-Branche IBM-Aktie 2026: Potenzial für eine Outperformance in der Quantencomputer-Branche
Novo Nordisk-Aktie: Hoffnung auf Wachstum durch Abnehmmittel-Strategie Novo Nordisk-Aktie: Hoffnung auf Wachstum durch Abnehmmittel-Strategie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Energy Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
129,80 EUR +1,40 EUR +1,09 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 107,65 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ENER6Y

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMEGF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Energy Overweight

13:46 Uhr
Siemens Energy Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
129,80 EUR 1,40 EUR 1,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Analysten um Phil Buller sehen laut einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Kapitalgüterbranche Grund für Optimismus im laufenden Jahr. Für das vierte Quartal rechnen sie mit einem prozentual zweistelligen Wachstum in den Bereichen Stromerzeugung, Stromnetze und Rechenzentren. Zudem rechnen sie mit einer Verbesserung der Dynamik bei den Investitionen in Halbleiterausrüstung, einer Erholungsfortsetzung der Fabrikautomation in China und ersten Anzeichen einer Wirtschaftserholung in Europa. Angesichts des jüngsten Kapitalmarkttages von Siemens Energy erwarten sie keine größeren Überraschungen. Die Ziele für 2028 und das wachsende Vertrauen in den Investmentcase sollten aber stützen./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Overweight

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
160,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
126,95 €		 Abst. Kursziel*:
26,03%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
129,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,27%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
123,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

14:41 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
13:46 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.01.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
06.01.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
19.12.25 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Energy AG

finanzen.net Analystenlob Siemens Energy-Aktie höher: Darum sehen Analysten noch Luft nach oben Siemens Energy-Aktie höher: Darum sehen Analysten noch Luft nach oben
WH SelfInvest Aktien aus Dow, Nasdaq & DAX: Tops & Flops – wie geht es jetzt weiter?
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy steigt am Dienstagnachmittag
finanzen.net Siemens Energy-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Outperform
finanzen.net JP Morgan Chase & Co. verleiht Siemens Energy-Aktie Overweight in jüngster Analyse
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verbilligt sich am Dienstagmittag
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag auf grünem Terrain
finanzen.net Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich stärker
Financial Times Revived Siemens Energy fends off activist call for wind spin-off
Financial Times Activist behind Engine No. 1 Exxon campaign builds stake in Siemens Energy
Financial Times Siemens Energy lifts profit outlook on data centre and gas turbine demand
Business Times Siemens Energy bets on ammonia, fuel flexibility to future-proof Asia’s power systems
Zacks GE Vernova vs. Siemens Energy: Which Clean Energy Stock Has More Upside?
reNEWS Siemens Energy invests €220m in transformer factory
reNEWS Siemens Energy to supply converters for Bornholm
Financial Times Siemens Energy expects €1bn profit amid surging electricity demand
RSS Feed
Siemens Energy AG zu myNews hinzufügen