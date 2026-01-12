JP Morgan Chase & Co.

Siemens Energy Overweight

13:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Analysten um Phil Buller sehen laut einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Kapitalgüterbranche Grund für Optimismus im laufenden Jahr. Für das vierte Quartal rechnen sie mit einem prozentual zweistelligen Wachstum in den Bereichen Stromerzeugung, Stromnetze und Rechenzentren. Zudem rechnen sie mit einer Verbesserung der Dynamik bei den Investitionen in Halbleiterausrüstung, einer Erholungsfortsetzung der Fabrikautomation in China und ersten Anzeichen einer Wirtschaftserholung in Europa. Angesichts des jüngsten Kapitalmarkttages von Siemens Energy erwarten sie keine größeren Überraschungen. Die Ziele für 2028 und das wachsende Vertrauen in den Investmentcase sollten aber stützen./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:15 / GMT

