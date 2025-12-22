DAX24.293 ±0,0%Est505.757 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 +2,7%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.439 +1,0%Euro1,1731 +0,1%Öl61,05 +0,8%Gold4.413 +1,7%
Positive Aussichten

Siemens Energy-Aktie im Blick der Analysten: Wie viel Potenzial bietet der DAX-Wert?

22.12.25 10:54 Uhr
Siemens Energy-Aktie im Rampenlicht: Einschätzungen und Chancen der Analysten für den DAX-Wert | finanzen.net

Seit Jahresstart hat die Siemens Energy-Aktie klar zugelegt. So steht es um das DAX-Papier zum Jahresende und das sagen Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JPMorgan Chase & Co.
271,45 EUR 1,45 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
120,05 EUR -0,05 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Großbank bestätigt Overweight-Rating für Siemens Energy mit hohem Kursziel
• Marktwert steigt - trotz technischer Herausforderungen und hoher Bewertung
• Fundamentale Aussichten etwa durch Gasturbinen- und Energiemarkt positiv gesehen

Analysten bekräftigen positives Rating

Die US-Bank JPMorgan hat ihre Einschätzung für die Siemens Energy-Aktie erneut auf "Overweight" belassen und ein Kursziel von 160 Euro bestätigt. Diese Bewertung signalisiert ein erwartetes deutliches Kurspotenzial im Vergleich zum aktuellen Niveau und unterstreicht die Einstufung des Titels als attraktiv für Anleger, die auf Kursgewinne setzen wollen. Zuletzt stand das Papier im XETRA-Handel bei 120,15 Euro (Schlusskurs vom 19.12.2025) - damit ergbit sich ein Aufwärtspotenzial von mehr als 33 Prozent.

JPMorgan begründet das Rating mit einer starken freien Cash-Flow-Prognose und der Einschätzung, dass Siemens Energy im Energiesektor langfristig überdurchschnittlich wachsen kann.

Kursentwicklung & Marktstimmung

Nach einer Phase deutlicher Kursgewinne befindet sich der Siemens Energy-Titel weiter auf einem höheren Niveau als noch zu Jahresbeginn. Trotz einzelner technischer Indikatoren, die auf kurzfristige Überhitzung hinweisen könnten, zeigt die Aktie eine stabile Präsenz um wichtige Chartmarken.

Das Kursziel von 160 Euro liegt deutlich über dem aktuellen Marktpreis und reflektiert die Erwartung einer anhaltenden Aufwärtsdynamik. Gleichzeitig ist der Energiemarkt insgesamt von strukturellen Trends geprägt, die Siemens Energy zugutekommen können - etwa steigende Nachfrage nach Gasturbinen und netztechnischen Lösungen.

Fundamentale Perspektiven bleiben spannend

Neben der reinen Bewertung durch Analysten stehen auch operative Faktoren im Fokus: Siemens Energy ist in mehreren Segmenten aktiv, darunter Gasturbinen, Stromnetze und erneuerbare Energien, und profitiert von langfristigen Investitionen in Energieinfrastruktur. Positiv aufgenommen werden auch strategische Aussagen des Managements, die auf robuste Marktbedingungen für kommende Jahre verweisen.

Marktbeobachter sehen in der aktuellen Bewertung nicht nur kurzfristiges Kurspotenzial, sondern auch langfristige Chancen, insbesondere wenn das Unternehmen seine operative Entwicklung stabil fortsetzt und strukturelle Wachstumsbereiche weiter erschließt. Seit Beginn des Jahres ist der Wert via XETRA um fast 140 Prozent angestiegen. Am heutigen Montag rutscht die Siemens Energy-Aktie zwischenzeitlich leicht um 0,04 Prozent auf 120,10 Euro.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: JPMorgan Chase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Siemens Energy AG

