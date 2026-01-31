Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Energy von 134 auf 164 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lucas Ferhani rechnet mit einem starken ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 der Münchner, wie er am Sonntag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht schrieb. Die starke Dynamik im Geschäft mit Gasturbinen sei immer noch nicht ganz im Konsens angekommen. Das größte Risiko für 2026 liege noch bei der Tochter Siemens Gamesa Renewable Energy. Auch dies schätzt Ferhani angesichts der Trendwende bei US-Windkraft auf See inzwischen geringer ein als bisher./rob/ag/zb

