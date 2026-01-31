DAX 24.447 -0,4%ESt50 5.908 -0,7%MSCI World 4.517 -0,2%Top 10 Crypto 9,8440 -1,2%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 64.772 -0,2%Euro 1,1857 +0,1%Öl 66,26 -6,3%Gold 4.633 -4,8%
Profil

Siemens Energy Aktie

Marktkap. 123,64 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol SMEGF

Jefferies & Company Inc.

Siemens Energy Buy

08:01 Uhr
Siemens Energy AG
Siemens Energy AG
141,55 EUR -1,60 EUR -1,12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Energy von 134 auf 164 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lucas Ferhani rechnet mit einem starken ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 der Münchner, wie er am Sonntag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht schrieb. Die starke Dynamik im Geschäft mit Gasturbinen sei immer noch nicht ganz im Konsens angekommen. Das größte Risiko für 2026 liege noch bei der Tochter Siemens Gamesa Renewable Energy. Auch dies schätzt Ferhani angesichts der Trendwende bei US-Windkraft auf See inzwischen geringer ein als bisher./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
164,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
141,15 €		 Abst. Kursziel*:
16,19%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
141,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,86%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
144,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

08:01 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
29.01.26 Siemens Energy Buy UBS AG
26.01.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Siemens Energy Buy UBS AG
mehr Analysen

