Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen leicht im Plus -- Intel mit Umsatzrückgang -- BASF mit stärkerem Gewinnrückgang als erwartet -- Goldpreis, Nintendo im Fokus
Top News
Webinar: Volatilität im Kryptomarkt verstehen - Short- und gehebelte Krypto-ETPs einfach erklärt Webinar: Volatilität im Kryptomarkt verstehen - Short- und gehebelte Krypto-ETPs einfach erklärt
Nintendo-Aktie stark: Switch 2 bricht Verkaufsrekord - Preiserhöhungen voraus? Nintendo-Aktie stark: Switch 2 bricht Verkaufsrekord - Preiserhöhungen voraus?
Siemens Energy Aktie

140,15 EUR +2,50 EUR +1,82 %
STU
Marktkap. 113,76 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol SMEGF

UBS AG

Siemens Energy Buy

08:26 Uhr
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
140,15 EUR 2,50 EUR 1,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Energy massiv erhöht von 38 auf 175 Euro und die Einstufung der Aktien von "Sell" auf "Buy" gedreht. Analyst Christopher Leonard liegt mit seinen operativen Ergebnisschätzungen für die Münchner bis 2030 nach eigener Aussage um bis zu 9 Prozent über dem Konsens. Er ist optimistisch für ein weiteres Auftragswachstum im Geschäft mit Gasturbinen im Geschäftsjahr 2026. Der Rückenwind für die Margen dürfte auch die Markterwartungen antreiben./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
175,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
131,50 €		 Abst. Kursziel*:
33,08%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
140,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,87%
Analyst Name:
Christopher Leonard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

22.01.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Siemens Energy Sell UBS AG
14.01.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
14.01.26 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Energy AG

finanzen.net Aktie auf dem Prüfstand JP Morgan Chase & Co.: Overweight für Siemens Energy-Aktie JP Morgan Chase & Co.: Overweight für Siemens Energy-Aktie
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Vormittag freundlich
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verliert am Mittwochnachmittag
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag schwächer
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX gibt mittags nach
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag leichter
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Mittwochmittag südwärts
finanzen.net DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Siemens Energy-Aktie in Rot: UBS AG vergibt Sell
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Siemens Energy AG Unsponsored ADR (SMNEY) is a Great Choice
Financial Times Revived Siemens Energy fends off activist call for wind spin-off
Financial Times Activist behind Engine No. 1 Exxon campaign builds stake in Siemens Energy
Financial Times Siemens Energy lifts profit outlook on data centre and gas turbine demand
Business Times Siemens Energy bets on ammonia, fuel flexibility to future-proof Asia’s power systems
Zacks GE Vernova vs. Siemens Energy: Which Clean Energy Stock Has More Upside?
reNEWS Siemens Energy invests €220m in transformer factory
reNEWS Siemens Energy to supply converters for Bornholm
