UBS AG

Siemens Energy Buy

08:26 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Energy massiv erhöht von 38 auf 175 Euro und die Einstufung der Aktien von "Sell" auf "Buy" gedreht. Analyst Christopher Leonard liegt mit seinen operativen Ergebnisschätzungen für die Münchner bis 2030 nach eigener Aussage um bis zu 9 Prozent über dem Konsens. Er ist optimistisch für ein weiteres Auftragswachstum im Geschäft mit Gasturbinen im Geschäftsjahr 2026. Der Rückenwind für die Margen dürfte auch die Markterwartungen antreiben./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:22 / GMT

Bildquellen: Siemens Energy AG