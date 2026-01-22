Siemens Energy Aktie
Marktkap. 113,76 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Energy massiv erhöht von 38 auf 175 Euro und die Einstufung der Aktien von "Sell" auf "Buy" gedreht. Analyst Christopher Leonard liegt mit seinen operativen Ergebnisschätzungen für die Münchner bis 2030 nach eigener Aussage um bis zu 9 Prozent über dem Konsens. Er ist optimistisch für ein weiteres Auftragswachstum im Geschäft mit Gasturbinen im Geschäftsjahr 2026. Der Rückenwind für die Margen dürfte auch die Markterwartungen antreiben./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siemens Energy Buy
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
175,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
131,50 €
|Abst. Kursziel*:
33,08%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
140,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,87%
|
Analyst Name:
Christopher Leonard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
137,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
