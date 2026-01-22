DAX 24.856 +1,2%ESt50 5.956 +1,3%MSCI World 4.501 +0,0%Top 10 Crypto 11,67 -2,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 76.258 +0,2%Euro 1,1739 -0,2%Öl 64,45 +0,1%Gold 4.953 +0,3%
Danone Aktie

68,20 EUR -0,16 EUR -0,23 %
STU
63,15 CHF +0,30 CHF +0,47 %
BRX
Marktkap. 43,54 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

Barclays Capital

Danone Overweight

08:26 Uhr
Danone Overweight
Danone S.A.
68,20 EUR -0,16 EUR -0,23%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Danone von 85 auf 83 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Warren Ackerman steckte am Donnerstagabend einen neuen Rahmen für die Beurteilung der europäischen Konsumgüter- und Nahrungsmittelbranche. Seine Favoriten sind Unilever und L'Oréal, am wenigsten mag er aktuell Essity und Lindt. Für Danone sei die Babynahrungsmarke Aptamil ihr "Powerhouse". Aber auch klinische Spezialnahrung boome in China, die USA dürften folgen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone Overweight

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
69,04 €		 Abst. Kursziel*:
20,22%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
68,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,70%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

08:26 Danone Overweight Barclays Capital
22.01.26 Danone Buy UBS AG
21.01.26 Danone Outperform Bernstein Research
21.01.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

