Allianz Aktie
Marktkap. 139,49 Mrd. EURKGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Allianz mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 405 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktien des Versicherers erschienen ihm angemessen bewertet, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie handelten zu den meisten Wettbewerbern mit einer Prämie, die auf einer über Jahre hinweg überdurchschnittlichen operativen Entwicklung basiere./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:30 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Allianz Sector Perform
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
405,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
370,20 €
|Abst. Kursziel*:
9,40%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
370,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,34%
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
387,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Allianz
|18:36
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:51
|Allianz Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18:36
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:51
|Allianz Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|18:36
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:51
|Allianz Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Allianz Hold
|Deutsche Bank AG