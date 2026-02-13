DAX 24.801 -0,5%ESt50 5.979 -0,1%MSCI World 4.508 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.396 -0,9%Euro 1,1848 -0,2%Öl 68,48 +1,1%Gold 4.991 -1,0%
Allianz Aktie

Allianz Aktien-Sparplan
370,40 EUR +3,00 EUR +0,82 %
STU
Marktkap. 139,49 Mrd. EUR

KGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400

ISIN DE0008404005

Symbol ALIZF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Allianz mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 405 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktien des Versicherers erschienen ihm angemessen bewertet, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie handelten zu den meisten Wettbewerbern mit einer Prämie, die auf einer über Jahre hinweg überdurchschnittlichen operativen Entwicklung basiere./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:30 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Sector Perform

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
405,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
370,20 €		 Abst. Kursziel*:
9,40%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
370,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,34%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
387,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

