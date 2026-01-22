DAX24.849 ±-0,0%Est505.946 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,83 -1,3%Nas23.436 +0,9%Bitcoin76.183 +0,1%Euro1,1732 -0,2%Öl64,38 ±-0,0%Gold4.904 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 Carl Zeiss Meditec 531370 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen leicht im Plus -- CSG mit Mega-IPO -- Intel mit Umsatzrückgang -- BASF mit stärkerem Gewinnrückgang als erwartet -- Siemens Energy, Gold, Nintendo, Alibaba im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie setzt Rekordjagd fort: UBS-Analyst vollzieht 180-Grad-Wende - Kursziel vervielfacht Siemens Energy-Aktie setzt Rekordjagd fort: UBS-Analyst vollzieht 180-Grad-Wende - Kursziel vervielfacht
Wacker-Aktie stürzt ab: Übernahme durch Doosan Bobcat geplatzt Wacker-Aktie stürzt ab: Übernahme durch Doosan Bobcat geplatzt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Index-Performance

Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start des Freitagshandels ab

23.01.26 09:27 Uhr
Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start des Freitagshandels ab | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Europa.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
149,55 EUR -3,15 EUR -2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
1.167,60 EUR -18,00 EUR -1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
45,85 EUR 0,40 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
44,15 EUR 0,11 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
213,20 EUR -0,80 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
26,99 EUR -0,04 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DHL Group (ex Deutsche Post)
46,22 EUR -0,37 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enel S.p.A.
9,06 EUR 0,04 EUR 0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
42,08 EUR -0,15 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,83 EUR -0,02 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nordea Bank Abp Registered Shs
16,88 EUR 0,27 EUR 1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
192,74 EUR 0,50 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
140,10 EUR 2,40 EUR 1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
104,45 EUR -0,30 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
5.940,6 PKT -15,6 PKT -0,26%
Charts|News|Analysen

Um 09:11 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,18 Prozent leichter bei 5.945,74 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,989 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,143 Prozent leichter bei 5.947,63 Punkten in den Freitagshandel, nach 5.956,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5.929,46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5.947,63 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0,488 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 23.12.2025, bei 5.749,28 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 23.10.2025, bei 5.668,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.217,50 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,63 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6.053,68 Punkten. Bei 5.780,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 1,71 Prozent auf 139,85 EUR), SAP SE (+ 1,47 Prozent auf 192,64 EUR), Enel (+ 0,49 Prozent auf 9,06 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,30 Prozent auf 26,93 EUR) und Bayer (+ 0,12 Prozent auf 44,22 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil adidas (-2,00 Prozent auf 149,40 EUR), BASF (-1,74 Prozent auf 45,71 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,09 Prozent auf 46,24 EUR), Infineon (-1,00 Prozent auf 42,16 EUR) und Deutsche Börse (-0,61 Prozent auf 212,70 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 292.815 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 447,602 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
20.01.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
19.01.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
12.01.2026SAP SE BuyUBS AG
07.01.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
12.12.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
19.01.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
12.01.2026SAP SE BuyUBS AG
07.01.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
12.12.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
17.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen