Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start des Freitagshandels ab

Das macht das Börsenbarometer in Europa.

Um 09:11 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,18 Prozent leichter bei 5.945,74 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,989 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,143 Prozent leichter bei 5.947,63 Punkten in den Freitagshandel, nach 5.956,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5.929,46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5.947,63 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0,488 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 23.12.2025, bei 5.749,28 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 23.10.2025, bei 5.668,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.217,50 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,63 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6.053,68 Punkten. Bei 5.780,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 1,71 Prozent auf 139,85 EUR), SAP SE (+ 1,47 Prozent auf 192,64 EUR), Enel (+ 0,49 Prozent auf 9,06 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,30 Prozent auf 26,93 EUR) und Bayer (+ 0,12 Prozent auf 44,22 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil adidas (-2,00 Prozent auf 149,40 EUR), BASF (-1,74 Prozent auf 45,71 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,09 Prozent auf 46,24 EUR), Infineon (-1,00 Prozent auf 42,16 EUR) und Deutsche Börse (-0,61 Prozent auf 212,70 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 292.815 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 447,602 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

