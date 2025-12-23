DAX 25.062 +0,7%ESt50 5.914 -0,3%MSCI World 4.501 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.609 +0,3%Bitcoin 77.975 -2,7%Euro 1,1694 +0,0%Öl 60,20 -0,5%Gold 4.448 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens 723610 Amazon 906866 SAP 716460 Allianz 840400 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überspringt 25.000er Marke -- Wall Street nach Rekord uneins -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Google, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie schwankt nach US-Start der Abnehmpille: JPMorgan warnt vor Umsatzrückgang Novo Nordisk-Aktie schwankt nach US-Start der Abnehmpille: JPMorgan warnt vor Umsatzrückgang
Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle steigen auf Rekordwert - SOL und ETH im Visier Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle steigen auf Rekordwert - SOL und ETH im Visier
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SAP Aktie

Kaufen
Verkaufen
SAP Aktien-Sparplan
207,05 EUR +3,75 EUR +1,84 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 234,78 Mrd. EUR

KGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 716460

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007164600

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SAPGF

Barclays Capital

SAP SE Overweight

15:26 Uhr
SAP SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
207,05 EUR 3,75 EUR 1,84%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP von 300 auf 270 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die von ihm beobachteten europäischen Aktien von Softwareunternehmen, IT-Dienstleistern und Zahlungsspezialisten dürften weiterhin von Ängsten vor einer platzenden KI-Blase und einer Umschichtung in Halbleiterwerte beeinflusst werden, schrieb Sven Merkt in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dennoch sollten die Geschäftszahlen für das vierte Quartal und für 2026 insgesamt weitgehend solide ausfallen. Für SAP reduzierte er aber seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Overweight

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
206,55 €		 Abst. Kursziel*:
30,72%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
207,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,40%
Analyst Name:
Sven Merkt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
286,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

15:26 SAP Overweight Barclays Capital
12.12.25 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.12.25 SAP Buy UBS AG
04.12.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 SAP Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu SAP SE

finanzen.net Bewertung im Fokus SAP SE-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Overweight SAP SE-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Overweight
EQS Group EQS-AFR: SAP SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
UBS SAP SE – 200-Euro-Marke im Fokus
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX im Aufwind
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: Am Mittwochmittag Gewinne im LUS-DAX
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Mittag
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 verbucht Verluste
finanzen.net TecDAX aktuell: mittags Pluszeichen im TecDAX
finanzen.net SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Mittwochmittag fester
EQS Group EQS-AFR: SAP SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Benzinga How Is The Market Feeling About SAP SE?
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Muhammad Alam, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: César Martin, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Eva Klein, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Sebastian Steinhäuser, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Dr. Eberhard Schick, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Nina Straßner, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
RSS Feed
SAP SE zu myNews hinzufügen