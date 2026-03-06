So stuften die Analysten die SAP SE-Aktie im vergangenen Monat ein
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der SAP SE-Aktie abgegeben.
Die SAP SE-Aktie wurde im Februar 2026 von 3 Experten analysiert.
3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 243,33 EUR für die SAP SE-Aktie, was einem Anstieg von 72,37 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 170,96 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|250,00 EUR
|46,23
|10.02.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|260,00 EUR
|52,08
|04.02.2026
|Deutsche Bank AG
|220,00 EUR
|28,69
|04.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|04.02.2026
