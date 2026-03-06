DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -1,3%Nas22.388 -1,6%Bitcoin57.606 -0,5%Euro1,1620 ±0,0%Öl92,69 +9,9%Gold5.171 +1,7%
So stuften die Analysten die SAP SE-Aktie im vergangenen Monat ein

08.03.26 17:02 Uhr
Kursziel-Update für SAP: Wo die Analysten den Software-Riesen nach dem Februar sehen | finanzen.net

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der SAP SE-Aktie abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
173,42 EUR 1,78 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SAP SE-Aktie wurde im Februar 2026 von 3 Experten analysiert.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 243,33 EUR für die SAP SE-Aktie, was einem Anstieg von 72,37 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 170,96 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)250,00 EUR46,2310.02.2026
Goldman Sachs Group Inc.260,00 EUR52,0804.02.2026
Deutsche Bank AG220,00 EUR28,6904.02.2026
JP Morgan Chase & Co.--04.02.2026

Redaktion finanzen.net

Analysen zu SAP SE (spons. ADRs)

DatumRatingAnalyst
19.07.2019SAP SE (spons ADRs) HoldDeutsche Bank AG
25.04.2019SAP SE (spons ADRs) Market PerformBMO Capital Markets
20.07.2018SAP SE (spons ADRs) OverweightBarclays Capital
20.10.2017SAP SE (spons ADRs) Market PerformBMO Capital Markets
21.07.2017SAP SE (spons ADRs) Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.04.2019SAP SE (spons ADRs) Market PerformBMO Capital Markets
20.07.2018SAP SE (spons ADRs) OverweightBarclays Capital
20.10.2017SAP SE (spons ADRs) Market PerformBMO Capital Markets
21.07.2017SAP SE (spons ADRs) Market PerformBMO Capital Markets
26.04.2017SAP SE (spons ADRs) Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.07.2019SAP SE (spons ADRs) HoldDeutsche Bank AG
18.07.2017SAP SE (spons ADRs) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.04.2017SAP SE (spons ADRs) SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.

