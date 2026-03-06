Expertenmeinungen

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der SAP SE-Aktie abgegeben.

Werte in diesem Artikel

Die SAP SE-Aktie wurde im Februar 2026 von 3 Experten analysiert.

Wer­bung Wer­bung

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 243,33 EUR für die SAP SE-Aktie, was einem Anstieg von 72,37 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 170,96 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 250,00 EUR 46,23 10.02.2026 Goldman Sachs Group Inc. 260,00 EUR 52,08 04.02.2026 Deutsche Bank AG 220,00 EUR 28,69 04.02.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 04.02.2026

Redaktion finanzen.net