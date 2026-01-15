DAX 24.690 -1,1%ESt50 5.893 -0,6%MSCI World 4.465 -1,0%Top 10 Crypto 11,97 -4,2%Nas 23.159 -1,5%Bitcoin 77.063 -3,1%Euro 1,1733 +0,7%Öl 64,81 +1,0%Gold 4.748 +1,6%
SAP Aktie

Marktkap. 230,17 Mrd. EUR

KGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460

ISIN DE0007164600

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Selten sei die Stimmung im Software-Sektor schlechter gewesen, KI sorge für Unsicherheit,

schrieb Charles Brennan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. SAP dürfte derzeit etwa 15 Prozent über den tiefen Bewertungen früherer Zeiten gehandelt werden, doch sollte für ein Unternehmen mit einem Wachstum der wiederkehrenden Umsätze von fast 15 Prozent die Talsohle allmählich erreicht sein./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
193,94 €		 Abst. Kursziel*:
49,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
194,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,28%
Analyst Name:
Charles Brennan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
283,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

