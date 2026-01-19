DAX 24.703 -1,0%ESt50 5.892 -0,6%MSCI World 4.454 -1,2%Top 10 Crypto 11,97 -4,2%Nas 23.086 -1,8%Bitcoin 76.415 -3,9%Euro 1,1732 +0,7%Öl 64,92 +1,2%Gold 4.764 +2,0%
UBS AG

Boeing Buy

18:06 Uhr
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
210,85 EUR 2,55 EUR 1,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Gavin Parsons verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf gesammelte Daten zu Dreamlifter-Flügen. Dies korrelierten historisch eng mit den Produktionsraten der 787-Maschinen, schrieb er und sieht nach den Weihnachtsfeiertagen nun einen "starken Start in den Januar"./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 21:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 247,92		 Abst. Kursziel*:
10,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 246,81		 Abst. Kursziel aktuell:
11,42%
Analyst Name:
Gavin Parsons 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 271,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

18:06 Boeing Buy UBS AG
19.01.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Boeing Outperform Bernstein Research
14.01.26 Boeing Buy UBS AG
13.01.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

finanzen.net Performance unter der Lupe Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 3 Jahren verdient Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Boeing Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Boeing
WH SelfInvest Trump-Zölle schocken Märkte: DAX schwächelt – Gold & Silber auf Rekordkurs
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing am Abend nahe Vortagesschluss
finanzen.net Gewinne in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen
finanzen.net Gute Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags in der Gewinnzone
finanzen.net Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen Dow Jones mittags steigen
finanzen.net Börse New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus
finanzen.net Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Mittwochmittag leichter
Benzinga Africa&#39;s Biggest Boeing Customer Doubles Down With New Dreamliner Order
Benzinga Starlink, New Leadership And Boeing Widebody Jets: What You Need To Know Before UAL&#39;s Earnings
Benzinga How Is The Market Feeling About Boeing Co?
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights AbbVie, Intel, Boeing and Tandy Leather Factory
Benzinga Boeing To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday
BBC Boeing knew of flaw in part linked to UPS plane crash, US safety board report says
New York Times Boeing Knew About Flaws in UPS Plane That Crashed in Louisville, N.T.S.B. Says
Zacks Top Research Reports for AbbVie, Intel & Boeing
