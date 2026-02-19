Starker Wochentag in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Zuschläge

Kursverlauf

So bewegte sich der Dow Jones letztendlich.

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel letztendlich um 0,47 Prozent stärker bei 49.625,97 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,506 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,367 Prozent auf 49.576,22 Punkte an der Kurstafel, nach 49.395,16 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 49.712,56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49.158,28 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,203 Prozent aufwärts. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 20.01.2026, einen Stand von 48.488,59 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, stand der Dow Jones noch bei 45.752,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, notierte der Dow Jones bei 44.176,65 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,57 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50.512,79 Punkten. Bei 47.853,04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 2,56 Prozent auf 210,11 USD), Travelers (+ 1,68 Prozent auf 304,93 USD), Apple (+ 1,54 Prozent auf 264,58 USD), Procter Gamble (+ 1,40 Prozent auf 160,78 USD) und Honeywell (+ 1,33 Prozent auf 243,97 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Johnson Johnson (-1,79 Prozent auf 242,49 USD), Walmart (-1,51 Prozent auf 122,99 USD), Boeing (-0,72 Prozent auf 232,03 USD), Chevron (-0,46 Prozent auf 183,93 USD) und Walt Disney (-0,40 Prozent auf 105,58 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 47.551.545 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,885 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,91 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

