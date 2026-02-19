DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 +1,6%Nas22.886 +0,9%Bitcoin57.641 +1,3%Euro1,1758 -0,1%Öl71,75 -0,3%Gold5.099 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 Airbus 938914 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX und Wall Street gehen stärker ins Wochenende -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Zeitenwende an den Aktienmärkten? Ray Dalio erklärt das Ende der Nachkriegsordnung Zeitenwende an den Aktienmärkten? Ray Dalio erklärt das Ende der Nachkriegsordnung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursverlauf

Starker Wochentag in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Zuschläge

20.02.26 22:33 Uhr
Starker Wochentag in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Zuschläge | finanzen.net

So bewegte sich der Dow Jones letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
177,64 EUR 3,74 EUR 2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
224,10 EUR 2,30 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
197,46 EUR -1,76 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
155,86 EUR -1,92 EUR -1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Honeywell
203,60 EUR 0,85 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Johnson & Johnson
206,10 EUR -3,10 EUR -1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
161,04 EUR 1,40 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Procter & Gamble Co.
136,26 EUR 1,40 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Travelers Inc (Travelers Companies)
254,50 EUR 2,50 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
41,82 EUR 0,34 EUR 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
104,34 EUR -3,14 EUR -2,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walt Disney
90,10 EUR -0,38 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
49.626,0 PKT 230,8 PKT 0,47%
Charts|News|Analysen

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel letztendlich um 0,47 Prozent stärker bei 49.625,97 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,506 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,367 Prozent auf 49.576,22 Punkte an der Kurstafel, nach 49.395,16 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 49.712,56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49.158,28 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,203 Prozent aufwärts. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 20.01.2026, einen Stand von 48.488,59 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, stand der Dow Jones noch bei 45.752,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, notierte der Dow Jones bei 44.176,65 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,57 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50.512,79 Punkten. Bei 47.853,04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 2,56 Prozent auf 210,11 USD), Travelers (+ 1,68 Prozent auf 304,93 USD), Apple (+ 1,54 Prozent auf 264,58 USD), Procter Gamble (+ 1,40 Prozent auf 160,78 USD) und Honeywell (+ 1,33 Prozent auf 243,97 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Johnson Johnson (-1,79 Prozent auf 242,49 USD), Walmart (-1,51 Prozent auf 122,99 USD), Boeing (-0,72 Prozent auf 232,03 USD), Chevron (-0,46 Prozent auf 183,93 USD) und Walt Disney (-0,40 Prozent auf 105,58 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 47.551.545 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,885 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,91 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
18.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
18.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen