Bernstein Research

Air Liquide Outperform

12:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 190 auf 192 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. James Hooper rechnet mit konservativen Prognosen der europäischen Chemiekonzerne für 2026, wie er in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen für das vierte Quartal 2025 schrieb. Industriegase-Hersteller wie Linde und Air Liquide seien Unternehmen von hoher Qualität, die auch bei nur geringem wirtschaftlichen Rückenwind gut vorankämen. Sein Bewertungsmodell für Air Liquide passte er an den früher als gedacht vollzogenen Abschluss des Zukaufs von DIG Airgas an, weshalb seine Schätzung für den diesjährigen Gewinn je Aktie leicht steige./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 21:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 05:13 / UTC

