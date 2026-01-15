DAX 24.663 -1,2%ESt50 5.873 -0,9%MSCI World 4.460 -1,1%Top 10 Crypto 11,96 -4,3%Nas 23.121 -1,7%Bitcoin 77.868 -2,1%Euro 1,1720 +0,6%Öl 64,87 +1,1%Gold 4.736 +1,4%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 190 auf 192 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. James Hooper rechnet mit konservativen Prognosen der europäischen Chemiekonzerne für 2026, wie er in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen für das vierte Quartal 2025 schrieb. Industriegase-Hersteller wie Linde und Air Liquide seien Unternehmen von hoher Qualität, die auch bei nur geringem wirtschaftlichen Rückenwind gut vorankämen. Sein Bewertungsmodell für Air Liquide passte er an den früher als gedacht vollzogenen Abschluss des Zukaufs von DIG Airgas an, weshalb seine Schätzung für den diesjährigen Gewinn je Aktie leicht steige./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 21:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 05:13 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Outperform

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
192,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
156,04 €		 Abst. Kursziel*:
23,05%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
155,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,09%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
197,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

12:01 Air Liquide Outperform Bernstein Research
16.01.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
13.01.26 Air Liquide Buy UBS AG
07.01.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
06.01.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
Nachrichten zu Air Liquide S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Air Liquide-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Air Liquide-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Air Liquide von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Air Liquide von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor einem Jahr eingefahren
Korea Times Hyundai Motor, Air Liquide strengthen partnership for hydrogen ecosystem expansion
Zacks Has Air Liquide (AIQUY) Outpaced Other Basic Materials Stocks This Year?
Benzinga TotalEnergies Powers Up With Air Liquide For Hydrogen Breakthrough
