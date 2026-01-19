UBS AG

ASML NV Buy

12:21 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1030 auf 1400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des Aufwärtspotenzials für das operative Geschäft des Halbleiterindustrie-Ausrüsters 2026 und 2027 habe er seine Schätzungen vor der Veröffentlichung der Zahlen zum vierten Quartal nach oben korrigiert, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie lägen nun beim Gewinn je Aktie (EPS) rund 25 Prozent über den Konsensprognosen. Der Experte verwies unter anderem auf die Investitionspläne des Chipkonzerns TSMC sowie chinesischer Hersteller./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

