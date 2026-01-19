DAX 24.536 -1,7%ESt50 5.842 -1,4%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 12,09 -3,2%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.684 -2,3%Euro 1,1741 +0,8%Öl 64,33 +0,2%Gold 4.731 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX sackt ab -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- DroneShield, Rüstungsaktien, Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS: Neuer Konkurrent drängt auf den Markt Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS: Neuer Konkurrent drängt auf den Markt
Ryanair-Aktie im Blick: Droht eine überraschende Übernahme durch Tesla CEO-Musk? Ryanair-Aktie im Blick: Droht eine überraschende Übernahme durch Tesla CEO-Musk?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ASML NV Aktie

Kaufen
Verkaufen
ASML NV Aktien-Sparplan
1.115,00 EUR +1,00 EUR +0,09 %
STU
1.032,54 CHF -6,91 CHF -0,66 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 452,41 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1J4U4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0010273215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ASMLF

UBS AG

ASML NV Buy

12:21 Uhr
ASML NV Buy
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
1.115,00 EUR 1,00 EUR 0,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1030 auf 1400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des Aufwärtspotenzials für das operative Geschäft des Halbleiterindustrie-Ausrüsters 2026 und 2027 habe er seine Schätzungen vor der Veröffentlichung der Zahlen zum vierten Quartal nach oben korrigiert, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie lägen nun beim Gewinn je Aktie (EPS) rund 25 Prozent über den Konsensprognosen. Der Experte verwies unter anderem auf die Investitionspläne des Chipkonzerns TSMC sowie chinesischer Hersteller./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
1.400,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.127,20 €		 Abst. Kursziel*:
24,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.115,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,56%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.147,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

12:21 ASML NV Buy UBS AG
16.01.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
14.01.26 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
14.01.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu ASML NV

finanzen.net Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schlussendlich leichter
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 nachmittags schwächer
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer
finanzen.net Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 gibt am Montagmittag nach
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 liegt im Minus
HSBC ASML Holding - Fulminanter Jahresstart
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 gibt zum Handelsstart nach
Zacks Why the Market Dipped But ASML (ASML) Gained Today
Benzinga Here&#39;s How Much $100 Invested In ASML Holding 15 Years Ago Would Be Worth Today
Benzinga AI Tech Boom Supercharges ASML To Half Trillion Market Cap
Zacks ASML Pushes High-NA EUV Forward: How Big is the Manufacturing Leap?
Zacks Zacks Investment Ideas feature highlights: Taiwan Semiconductor Manufacturing, ASML and Lam Research
Benzinga Wall Street Soars Near Records, AMD And ASML Jump 6%: What&#39;s Moving Markets Thursday?
Business Times ASML tops US$500 billion market cap as TSMC plans to spend more
Benzinga Stock Market Today: Dow Jones Futures Drop, Nasdaq 100 Gains As Tech Stocks Rebound— Goldman Sachs, Taiwan Semiconductor, ASML In Focus (UPDATED)
RSS Feed
ASML NV zu myNews hinzufügen