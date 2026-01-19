ASML NV Aktie
Marktkap. 452,41 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1030 auf 1400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des Aufwärtspotenzials für das operative Geschäft des Halbleiterindustrie-Ausrüsters 2026 und 2027 habe er seine Schätzungen vor der Veröffentlichung der Zahlen zum vierten Quartal nach oben korrigiert, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie lägen nun beim Gewinn je Aktie (EPS) rund 25 Prozent über den Konsensprognosen. Der Experte verwies unter anderem auf die Investitionspläne des Chipkonzerns TSMC sowie chinesischer Hersteller./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ASML
Zusammenfassung: ASML NV Buy
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
1.400,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.127,20 €
|Abst. Kursziel*:
24,20%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.115,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,56%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.147,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|12:21
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.01.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.01.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.01.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07.01.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.20
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.18
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.16
|ASML NV Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.04.16
|ASML NV Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.16
|ASML NV Sell
|S&P Capital IQ
|14.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|18.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research