Airbus Aktie

Marktkap. 171,61 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Milene Kerner wertete am Dienstag die aktuellen Daten zu zivilen Flugzeugen aus, die derzeit nicht zum Einsatz kommen oder gänzlich außer Dienst gestellt werden. Derzeit befänden sich 12 Prozent der zum Flug zugelassenen Airbus-Maschinen in der Wartung, geringfügig mehr als von Boeing./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Overweight

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
206,35 €		 Abst. Kursziel*:
6,61%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
207,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,10%
Analyst Name:
Milene Kerner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
237,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

12:16 Airbus Overweight Barclays Capital
19.01.26 Airbus Overweight Barclays Capital
15.01.26 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

