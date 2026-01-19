Fresenius Aktie
Marktkap. 28,07 Mrd. EURKGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 57 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Erwartung eines 2026er Gewinnwachstums (EPS) von fast 15 Prozent sehe er den Medizinkonzern weiterhin positiv, schrieb Graham Doyle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Obwohl sich die Aktie mit einem Plus von über 40 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten gut entwickelt habe, zähle sie im europäischen Medizintechniksektor immer noch zu den günstigsten./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fresenius Buy
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
47,92 €
|Abst. Kursziel*:
25,21%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
47,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,15%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,52 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|12:01
|Fresenius Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|12:01
|Fresenius Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|12:01
|Fresenius Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|02.11.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.11.24
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.