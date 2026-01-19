DAX 24.663 -1,2%ESt50 5.873 -0,9%MSCI World 4.460 -1,1%Top 10 Crypto 11,99 -4,0%Nas 23.121 -1,7%Bitcoin 77.868 -2,1%Euro 1,1720 +0,6%Öl 64,87 +1,1%Gold 4.736 +1,4%
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX in Rot -- Wall Street startet tiefer -- Henkel mit möglichem Erwerb von Stahl Holdings -- Apple, Amazon, DroneShield, Rüstungstitel, Ryanair, LVMH, BYD, Hypoport, NVIDIA im Fokus
Top News
Flucht aus dem Dollar: Eskalation im Grönland-Streit drückt Dow, NASDAQ & S&P 500 tief ins Minus Flucht aus dem Dollar: Eskalation im Grönland-Streit drückt Dow, NASDAQ & S&P 500 tief ins Minus
OHB: Zwei-Milliarden-Marke in Sicht OHB: Zwei-Milliarden-Marke in Sicht
Marktkap. 28,07 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
UBS AG

Fresenius SECo Buy

12:01 Uhr
Fresenius SECo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 57 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Erwartung eines 2026er Gewinnwachstums (EPS) von fast 15 Prozent sehe er den Medizinkonzern weiterhin positiv, schrieb Graham Doyle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Obwohl sich die Aktie mit einem Plus von über 40 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten gut entwickelt habe, zähle sie im europäischen Medizintechniksektor immer noch zu den günstigsten./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fresenius Buy

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
47,92 €		 Abst. Kursziel*:
25,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
47,19 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,15%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

12:01 Fresenius Buy UBS AG
15.01.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
16.12.25 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 Fresenius Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

TraderFox Kursziele TOP-5-Kursziele der Analysten am 20.01.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 20.01.26
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag leichter
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagmittag in der Verlustzone
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verbilligt sich am Dienstagmittag
finanzen.net UBS AG bescheinigt Buy für Fresenius SE-Aktie
finanzen.net DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor 10 Jahren verloren
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Vormittag auf rotem Terrain
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Montagnachmittag südwärts
dpa-afx SAP und Fresenius treiben Einsatz von KI in Kliniken voran
Zacks Reasons to Add Fresenius Medical Stock to Your Portfolio Now
Zacks Why Fresenius (FMS) is a Top Value Stock for the Long-Term
Zacks Here's Why Fresenius (FMS) is a Strong Momentum Stock
Zacks Reasons to Hold Fresenius Medical Stock in Your Portfolio for Now
Zacks Here's Why Fresenius (FMS) is a Strong Value Stock
EQS Group EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Why Fresenius (FMS) is a Top Value Stock for the Long-Term
