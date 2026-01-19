UBS AG

Fresenius SECo Buy

12:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 57 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Erwartung eines 2026er Gewinnwachstums (EPS) von fast 15 Prozent sehe er den Medizinkonzern weiterhin positiv, schrieb Graham Doyle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Obwohl sich die Aktie mit einem Plus von über 40 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten gut entwickelt habe, zähle sie im europäischen Medizintechniksektor immer noch zu den günstigsten./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com