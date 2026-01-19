Fraport Aktie
Marktkap. 6,88 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fraport auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die Nachfrage auf den Nordatlantikstrecken bleibe solide und die Treibstoffkostenentwicklung stütze die Margen, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Airlines und Flughafenbetreibern. Dies stütze zum Jahresstart. Mit Blick auf das vierte Quartal dürften die großen Netzwerk-Fluggesellschaften besser abgeschnitten haben als die Billigflieger. Unter den Airport-Betreibern bevorzugt Irvine Fraport und Aena gegenüber Zurich und AdP./ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Outperform
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
75,35 €
|Abst. Kursziel*:
8,83%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
75,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,33%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fraport AG
|12:21
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|19.11.25
|Fraport Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.