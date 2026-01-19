DAX 24.536 -1,7%ESt50 5.842 -1,4%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 12,09 -3,2%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.684 -2,3%Euro 1,1741 +0,8%Öl 64,33 +0,2%Gold 4.731 +1,3%
So bewegen sich Gold & Co. heute
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS: Neuer Konkurrent drängt auf den Markt
Fraport Aktie

75,00 EUR +0,40 EUR +0,54 %
Marktkap. 6,88 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330

ISIN DE0005773303

Symbol FPRUF

Bernstein Research

Fraport Outperform

12:21 Uhr
Fraport Outperform
Fraport AG
75,00 EUR 0,40 EUR 0,54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fraport auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die Nachfrage auf den Nordatlantikstrecken bleibe solide und die Treibstoffkostenentwicklung stütze die Margen, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Airlines und Flughafenbetreibern. Dies stütze zum Jahresstart. Mit Blick auf das vierte Quartal dürften die großen Netzwerk-Fluggesellschaften besser abgeschnitten haben als die Billigflieger. Unter den Airport-Betreibern bevorzugt Irvine Fraport und Aena gegenüber Zurich und AdP./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Outperform

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
75,35 €		 Abst. Kursziel*:
8,83%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
75,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,33%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

12:21 Fraport Outperform Bernstein Research
16.01.26 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Fraport Outperform Bernstein Research
15.01.26 Fraport Hold Deutsche Bank AG
15.01.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
