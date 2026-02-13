Warburg Research

pbb Buy

13:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Buy" belassen. Der Immobilienfinanzierer rechne 2026 mit einem Vorsteuerergebnis deutlich unter seiner Erwartung, schrieb Andreas Pläsier am Freitagnachmittag. Die anhaltenden Kosten der Risikoabsicherung in den USA und die schleppende Markterholung wögen schwerer als erwartet. Die Verschiebung des Kapitalrenditeziels auf 2028 zeige, dass der "Bremsweg" am US-Markt länger sei./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 15:10 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images