Marktkap. 488,68 Mio. EURKGV 9,90 Div. Rendite 3,13%
WKN 801900
ISIN DE0008019001
Symbol PBBGF
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Buy" belassen. Der Immobilienfinanzierer rechne 2026 mit einem Vorsteuerergebnis deutlich unter seiner Erwartung, schrieb Andreas Pläsier am Freitagnachmittag. Die anhaltenden Kosten der Risikoabsicherung in den USA und die schleppende Markterholung wögen schwerer als erwartet. Die Verschiebung des Kapitalrenditeziels auf 2028 zeige, dass der "Bremsweg" am US-Markt länger sei./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 15:10 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: pbb Buy
|Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
7,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
3,69 €
|Abst. Kursziel*:
89,60%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
3,71 €
|Abst. Kursziel aktuell:
88,58%
|
Analyst Name:
Andreas Pläsier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse