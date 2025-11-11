DAX 24.286 -0,4%ESt50 5.798 +0,2%MSCI World 4.419 +0,1%Top 10 Crypto 13,95 +2,5%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.684 +1,2%Euro 1,1621 +0,2%Öl 62,85 +0,3%Gold 4.238 +1,0%
pbb Aktie

4,10 EUR -0,11 EUR -2,66 %
STU
Marktkap. 564,26 Mio. EUR

KGV 9,90 Div. Rendite 3,13%
WKN 801900

ISIN DE0008019001

Symbol PBBGF

Warburg Research

pbb Buy

11:16 Uhr
pbb Buy
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 7,20 Euro auf "Buy" belassen. Der Gewerbeimmobilien-Finanzierer habe zwar enttäuscht, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag. Die Resultate bestätigten seine Einschätzung, dass das Institut in einem schwierigen Umfeld agiere. Der abgeschlossene Ausstieg aus dem US-Geschäft und die Genehmigung des Kaufs des Investmentmanagers Deutsche Investment Group jedoch dürften die Berechenbarkeit der Gewinnentwicklung erhöhen und starke Kursschwankungen reduzieren./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: pbb Buy

Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
7,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,08 €		 Abst. Kursziel*:
76,30%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
4,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
75,52%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

11:16 pbb Buy Warburg Research
31.10.25 pbb Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 pbb Buy Warburg Research
29.09.25 pbb Buy Warburg Research
13.08.25 pbb Buy Warburg Research
mehr Analysen

