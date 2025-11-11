pbb Aktie
Marktkap. 564,26 Mio. EURKGV 9,90 Div. Rendite 3,13%
WKN 801900
ISIN DE0008019001
Symbol PBBGF
pbb Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 7,20 Euro auf "Buy" belassen. Der Gewerbeimmobilien-Finanzierer habe zwar enttäuscht, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag. Die Resultate bestätigten seine Einschätzung, dass das Institut in einem schwierigen Umfeld agiere. Der abgeschlossene Ausstieg aus dem US-Geschäft und die Genehmigung des Kaufs des Investmentmanagers Deutsche Investment Group jedoch dürften die Berechenbarkeit der Gewinnentwicklung erhöhen und starke Kursschwankungen reduzieren./rob/la/ag
Zusammenfassung: pbb Buy
|Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
7,20 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
4,08 €
|Abst. Kursziel*:
76,30%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
4,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
75,52%
|
Analyst Name:
Andreas Pläsier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse