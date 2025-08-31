DAX 23.808 +0,3%ESt50 5.519 +0,3%Top 10 Crypto 15,51 +1,3%Dow 46.247 +0,7%Nas 22.484 +0,4%Bitcoin 95.734 -0,1%Euro 1,1723 +0,3%Öl 69,37 -0,5%Gold 3.819 +1,5%
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
So viel Gewinn hätte ein Investment in Litecoin von vor 1 Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ethereum von vor 3 Jahren verdient
pbb Aktie

Marktkap. 669,15 Mio. EUR

KGV 9,90 Div. Rendite 3,13%
WKN 801900

ISIN DE0008019001

Symbol PBBGF

Warburg Research

pbb Buy

10:26 Uhr
Aktie in diesem Artikel
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
4,94 EUR -0,06 EUR -1,20%
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 8,30 Euro auf "Buy" belassen. Die im Vorfeld getroffenen Maßnahmen zum Verkauf des US-Finanzierungsgeschäfts und zum Kauf der Deutsche Investment Group seien die richtigen Schritte des Immobilienfinanzierers, um die angestrebte höhere Profitabilität zu erreichen, schrieb Andreas Pläsier am Montag./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: pbb Buy

Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
8,30 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,97 €		 Abst. Kursziel*:
67,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
4,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
68,02%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

10:26 pbb Buy Warburg Research
13.08.25 pbb Buy Warburg Research
07.08.25 pbb Buy Warburg Research
19.06.25 pbb Buy Warburg Research
17.06.25 pbb Buy Warburg Research
Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

finanzen.net Analysten sehen für pbb-Aktie Luft nach oben
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX sackt schlussendlich ab
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX verliert am Freitagnachmittag
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittag schwächer
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels schwächer
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: SDAX klettert nachmittags
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX am Mittag in der Verlustzone
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Dr. Pamela Hoerr, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Jörn Joseph, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Marcus Schulte, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Pfandbriefbank AG: Kay Wolf, buy
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb to offer partial repurchase of two Tier 2 bonds and plans to issue new Tier 2 capital
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Pfandbriefbank AG: Deutsche Pfandbriefbank AG in advanced negotiations to acquire majority stake in a real estate investment-manager
