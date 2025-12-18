DAX 24.191 +0,0%ESt50 5.738 -0,1%MSCI World 4.380 -0,1%Top 10 Crypto 11,69 +4,6%Nas 23.006 +1,4%Bitcoin 75.296 +3,3%Euro 1,1714 -0,1%Öl 59,98 +0,5%Gold 4.328 -0,1%
Marktkap. 74,34 Mrd. EUR

KGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Die neue Konzernchefin Meg O'Neill sei die erste Frau an der Führungsspitze und die erste extern ernannte CEO in der 115-jährigen Geschichte des Ölkonzerns, schrieb Joshua Stone in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ihre wichtigsten Prioritäten seien unter anderem die Anpassung der Kostenbasis, die Sanierung der Bilanz, Transaktionen zur Hebung versteckter Werte und die Ankurbelung der Wachstumsmotoren./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 15:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP Neutral

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
4,50 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
4,19 £		 Abst. Kursziel*:
7,36%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
4,20 £		 Abst. Kursziel aktuell:
7,14%
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,91 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

