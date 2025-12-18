adidas Aktie
Marktkap. 29,46 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Der Markt sei besorgt wegen der Aussichten des Sportartikelherstellers für das kommende Jahr, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei überflügele das Unternehmen weiterhin seine Wettbewerber. Die Aktie sei zudem günstig bewertet./mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Buy
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
255,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
165,80 €
|Abst. Kursziel*:
53,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
166,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,97%
|
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
227,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|11:06
|adidas Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:06
|adidas Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:06
|adidas Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|24.11.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|31.10.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.