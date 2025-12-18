Warburg Research

adidas Buy

11:06 Uhr

Aktie in diesem Artikel adidas 166,70 EUR -0,85 EUR -0,51% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Der Markt sei besorgt wegen der Aussichten des Sportartikelherstellers für das kommende Jahr, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei überflügele das Unternehmen weiterhin seine Wettbewerber. Die Aktie sei zudem günstig bewertet./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

