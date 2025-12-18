DAX 24.235 +0,2%ESt50 5.744 +0,0%MSCI World 4.381 +0,0%Top 10 Crypto 11,66 +4,4%Nas 23.006 +1,4%Bitcoin 75.303 +3,3%Euro 1,1716 -0,1%Öl 59,85 +0,2%Gold 4.329 -0,1%
adidas Aktie

166,70 EUR -0,85 EUR -0,51 %
STU
Marktkap. 29,46 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol ADDDF

adidas Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Der Markt sei besorgt wegen der Aussichten des Sportartikelherstellers für das kommende Jahr, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei überflügele das Unternehmen weiterhin seine Wettbewerber. Die Aktie sei zudem günstig bewertet./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Buy

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
255,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
165,80 €		 Abst. Kursziel*:
53,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
166,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,97%
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
227,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

11:06 adidas Buy Warburg Research
16.12.25 adidas Outperform Bernstein Research
10.12.25 adidas Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 adidas Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 adidas Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu adidas

