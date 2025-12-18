DAX 24.288 +0,4%ESt50 5.760 +0,3%MSCI World 4.415 +0,7%Top 10 Crypto 11,67 +4,4%Nas 23.275 +1,2%Bitcoin 75.230 +3,2%Euro 1,1717 -0,1%Öl 60,29 +1,0%Gold 4.349 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Nike 866993 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 Amazon 906866 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX beendet Freitagshandel im Plus -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Nike, Micron, Cannabis- und Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Musks Imperium: SpaceX-Börsengang steht bevor - mit welchen Folgen für die Tesla-Aktie? Musks Imperium: SpaceX-Börsengang steht bevor - mit welchen Folgen für die Tesla-Aktie?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Tesla Aktie

Kaufen
Verkaufen
Tesla Aktien-Sparplan
406,35 EUR -6,85 EUR -1,66 %
STU
478,34 USD -4,93 USD -1,02 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,33 Bio. EUR

KGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1CX3T

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US88160R1014

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TSLA

Deutsche Bank AG

Tesla Buy

17:16 Uhr
Tesla Buy
Aktie in diesem Artikel
Tesla
406,35 EUR -6,85 EUR -1,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla vor Auslieferungszahlen für das Schlussquartal 2025 von 470 auf 500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen der jüngsten Absatzentwicklung in den USA und zu einem geringeren Teil in China dürften die Verkaufszahlen unter der Markterwartung sowie unter seiner bisherigen Prognose liegen, schrieb Edison Yu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet mit 405.000 Auslieferungen, was ein Rückgang im Quartals- sowie im Jahresvergleich entspreche. Wichtige sei aber, die weiterhin starke Story mit Blick auf Robo-Taxis./mis/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 10:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scott Olson/Getty Images

Zusammenfassung: Tesla Buy

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
$ 500,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 478,10		 Abst. Kursziel*:
4,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 478,34		 Abst. Kursziel aktuell:
4,53%
Analyst Name:
Edison Yu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 335,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

17:16 Tesla Buy Deutsche Bank AG
03.12.25 Tesla Equal Weight Barclays Capital
01.12.25 Tesla Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 Tesla Sell UBS AG
23.10.25 Tesla Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Tesla

finanzen.net SpaceX auf IPO-Kurs Musks Imperium: SpaceX-Börsengang steht bevor - mit welchen Folgen für die Tesla-Aktie? Musks Imperium: SpaceX-Börsengang steht bevor - mit welchen Folgen für die Tesla-Aktie?
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla tendiert am Freitagnachmittag fester
finanzen.net Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
wikifolio Wochenschwerpunkt - Achterbahn für Shortseller
finanzen.net Tesla-Aktie: So viele Aktien hat der CFO dieses Jahr abgestoßen
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla gewinnt am Abend an Boden
TraderFox Top 5 Robotik-Aktien, die Anleger 2026 begeistern könnten
FSG Trading Idee Trading Idee: Tesla - Weiterer Rücklauf?
TraderFox Stocks in Action USA: Albemarle, BP, Tesla
Benzinga Competitor Analysis: Evaluating Tesla And Competitors In Automobiles Industry
Benzinga Tesla To $444? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday
Benzinga Peter Thiel Reported To Me, Says Elon Musk, Calls PayPal Exit &#39;Palace Coup&#39; Fueled By Board: &#39;There Was Nothing Anyone Could…&#39;
Benzinga GM Eyes Ex-Tesla Autopilot Exec Sterling Anderson As Potential CEO Successor To Mary Barra: Report
Benzinga Elon Musk-Led Tesla&#39;s Cybercab Spotted Testing In Austin Amid Robotaxi, Driverless Push
Benzinga Elon Musk Weighs In After &#39;Serial Google Hater&#39; Drops $1 Million On Alphabet Stock: &#39;Hardware Is The End Game&#39;
Benzinga Elon Musk&#39;s SpaceX Confirms Satellite Anomaly After Debris Detected In Orbit: &#39;Will Reenter The Earth&#39;s Atmosphere And Fully Demise Within Weeks&#39;
Benzinga Cathie Wood Dumps $11 Milllion Worth Of Tesla Stock While Doubling Down On These Notable Crypto Plays
RSS Feed
Tesla zu myNews hinzufügen