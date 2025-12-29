Prognose-Knick

Standard Chartered mit düsterer Krypto-Prognose: BTC-Kursziel halbiert

29.12.25 03:47 Uhr

Standard Chartered halbiert das Bitcoin-Kursziel für 2025. Die allgemeine Krypto-Euphorie sei gedämpft, auch wegen nachlassender Käufe durch Unternehmen.

• Standard Chartered halbiert Bitcoin-Prognose

• Seitwärtsphase des Bitcoins zwingt zur Neubewertung

• Bullishe Stimmung am Kryptomarkt kippt Die britische Bank Standard Chartered hat ihre Bitcoin-Prognose deutlich nach unten korrigiert, berichtet MarketWatch. Auch ihr Kursziel bis 2029 habe die Bank angepasst.

Standard Chartered halbiert Kursziel

Die Bank erwarte nun, dass die Kryptowährung das Jahr 2025 bei 100.000 US-Dollar beenden werde - halb so viel wie das bisherige Ziel von 200.000 US-Dollar. Allerdings kappte Standard Chartered das Kursziel erst Anfang Dezember 2025, als bereits absehbar war, dass der Bitcoin das zuvor angegebene Kursziel nicht erreichen könne. Auch die Prognose für Ende 2026 wurde von 300.000 US-Dollar auf 150.000 US-Dollar gesenkt, ebenso die Schätzungen für die Jahre bis 2029. Laut Geoff Kendrick, dem globalen Leiter für digitale Vermögenswerte bei Standard Chartered, traue die Bank der Kryptowährung dennoch zu, bis 2030 auf 500.000 US-Dollar zu steigen.

Gründe für die Kursziel-Halbierung

Die Abwärtskorrekturen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Bitcoin eine gewisse Zeit seitwärts tendierte, so MarketWatch. Diese Kursbewegung sei der ausschlaggebende Grund dafür gewesen, die Prognose anzupassen, so Geoff Kendrick weiter. Er gehe auch davon aus, dass die Kaufphase von Digital-Asset-Treasury-Unternehmen weitgehend abgeschlossen sei. In den vergangenen Jahren haben diese Unternehmen ihre Bilanzen verstärkt mit Bitcoin gefüllt, obwohl viele von ihnen zuvor kaum Berührungspunkte mit Kryptowährungen hatten. Ein Risiko am Markt bestünde darin, dass mögliche Verkäufe dieses Segments Druck auf den Kurs ausüben könnten.

Eines der größten und bekanntesten dieser Unternehmen ist Strategy, welches zuletzt dennoch rund 1 Milliarde US-Dollar an Bitcoin hinzukaufte - der größte Einzelkauf seit Juli.

Standard Chartered rechne zwar mit regelmäßigen Zuflüssen über ETFs, gehe aber insgesamt betrachtet von einer Stabilisierung der Kurse aus. Jedoch erwartet die Bank keine zusätzliche Kursstütze durch die Digital-Asset-Treasury-Unternehmen, da diese keine größeren Käufe mehr tätigen, so Kendrick weiter.

Die deutliche Senkung der Bitcoin-Prognose verdeutlicht, dass die optimistische Stimmung am Kryptomarkt spürbar nachlässt, da auch einige bekannte Bitcoin-Bullen an der Wall Street ihre Erwartungen zuletzt nach unten angepasst haben. So bewegt sich der Fear & Greed-Index von CoinMarketCap bereits seit Anfang November im Bereich "Fear" bis "Extreme Fear".

Redaktion finanzen.net