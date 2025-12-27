XRP Prognose: Schlauster Mensch der Welt - „XRP statt Bitcoin“

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Zuletzt zeigte XRP eine deutliche relative Schwäche: Innerhalb von drei Monaten verlor der Kurs rund ein Drittel seines Werts, vom Allzeithoch ist die Kryptowährung inzwischen weit entfernt. Technisch betrachtet befindet sich XRP damit erneut in einem signifikanten Bärenmarkt. Dennoch gibt es nun womöglich neue Hoffnung.

Denn ausgerechnet YoungHoon Kim, der sich als „schlauster Mensch der Welt“ bezeichnet, spricht sich klar für XRP statt Bitcoin aus. Doch was steckt hinter dieser Einschätzung?

XRP statt Bitcoin – Prognose des schlausten Menschen der Welt überrascht

YoungHoon Kim (selbst angegebener IQ 276) äußerte in einem knappen Post seine Prognose: XRP sei Bitcoin überlegen. Dahinter steht weniger eine detaillierte Marktanalyse als eine pointierte Meinungsäußerung. Implizit verweist Kim auf Eigenschaften von XRP wie schnelle Transaktionen, geringe Gebühren und die Eignung für den Zahlungsverkehr zwischen Finanzinstitutionen.

XRP > Bitcoin



That’s my take. — YoungHoon Kim, IQ 276 (@yhbryankimiq) December 26, 2025

In einem weiteren Post konkretisiert YoungHoon Kim seine Aussage, indem er die Rollen der Kryptowährungen klar trennt.

Bitcoin bezeichnet er als „nächstes Gold“ – also als Wertaufbewahrungsmittel, das vor allem der Absicherung dient. XRP hingegen vergleicht er mit dem US-Dollar und betont dessen reale Nutzung im Zahlungsverkehr. Gemeint sind schnelle, günstige und skalierbare Transaktionen, insbesondere für Banken und internationale Transfers. Damit macht Kim deutlich: Seine Präferenz für XRP basiert nicht auf Knappheit oder Spekulation, sondern auf praktischer Anwendbarkeit im globalen Finanzsystem. Dies sei schlichtweg der größere Markt.

Bitcoin is going to be the next gold.



XRP is going to be the next US Dollar.



XRP has real utility. — YoungHoon Kim, IQ 276 (@yhbryankimiq) December 27, 2025

Allerdings steht YoungHoon Kim zunehmend in der Kritik. Zweifel an seinem angeblich extrem hohen IQ und Vorwürfe des Hochstapelns werden immer wieder laut. Auch seine Aktivitäten auf X wirken für viele Analysten immer unseriöser und erinnern teils an typische Scam-Muster. Vor diesem Hintergrund könnte seine öffentliche Unterstützung für XRP auf den zweiten Blick sogar problematisch sein. Statt Vertrauen zu schaffen, weckt sie bei manchen Anlegern Skepsis. Denn der Ruf der XRP-Community ist in Teilen sowieso bereits zweifelhaft.

Krypto-Tipp: Stärke bei HYPER – ändert diese L2 die Meinung?

Die Entwicklung von Bitcoin-Layer-2-Technologien könnte die Einschätzung von Analysten wohl durchaus verändern. Lösungen wie Lightning oder andere L2-Ansätze machen Bitcoin schneller, günstiger und alltagstauglicher. Sollte Bitcoin dadurch nicht nur Wertspeicher, sondern auch effizientes Zahlungsnetzwerk werden, würde sein Nutzen deutlich steigen. In diesem Fall könnte sich die klare Trennung zwischen „digitalem Gold“ und „digitalem Dollar“ abschwächen. Dies würde wohl eine Neubewertung von Bitcoin erfordern.

Der Investmentcase rund um die neue Bitcoin-L2 Bitcoin Hyper basiert also auf einer klaren Zukunftsvision für Bitcoin. Während Bitcoin bislang vor allem als stabiler Wertspeicher genutzt wird, setzt das Projekt genau dort an, wo die größte Einschränkung liegt: fehlende Skalierbarkeit und eingeschränkte Nutzbarkeit für Anwendungen. Bitcoin Hyper will Bitcoin nicht ersetzen, sondern sinnvoll erweitern. Darauf zielt der neue Krypto-Presale ab. Im Grunde genommen möchten die Entwickler die guten Seiten von Bitcoin mit den guten Seiten von Solana verbinden. Hier trifft das Beste aus verschiedenen Welten aufeinander.

Im Zentrum der Idee befindet sich eine moderne Layer-2-Struktur, die auf Bitcoin aufsetzt, ohne dessen Sicherheit zu verändern. Die eigentliche Bitcoin-Blockchain bleibt das Fundament für Verwahrung und finale Abwicklung. Darüber entsteht eine flexible Ausführungsebene, die schnelle Transaktionen, niedrige Kosten und programmierbare Anwendungen ermöglicht. Technologisch greift Bitcoin Hyper auf die Solana Virtual Machine zurück, was hohe Geschwindigkeit und parallele Verarbeitung erlaubt. Entwickler können so bestehende Anwendungen leicht integrieren und erstmals direkt mit Bitcoin verbinden.

Ein entscheidender Baustein ist die Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2. Echte Bitcoins werden hinterlegt und als wrapped BTC auf der L2 eingesetzt. Ergänzt wird das System durch Rollups und Zero-Knowledge-Technologie.

Der native Token HYPER spielt dabei eine zentrale Rolle: Er wird für Transaktionsgebühren genutzt, ermöglicht Staking und verleiht Mitspracherechte im Netzwerk. Je stärker das Ökosystem wächst, desto größer wird die Nachfrage nach HYPER.

Das starke Presale-Interesse mit fast 30 Millionen US-Dollar zeigt die relative Stärke des Projekts. Die nächste Preiserhöhung gibt es bereits morgen. Das Staking bringt ferner noch eine Rendite von 39 Prozent APY.

