Hedera: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen

HBAR-Performance

Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Hedera gebracht.

Gestern vor 1 Jahr war ein Hedera 0,2844 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in HBAR investiert worden wären, hätte man nun 35.165,81 Hedera im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3.926,12 USD, da sich der Wert eines Coins am 26.12.2025 auf 0,1116 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 60,74 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 18.12.2025 erreicht und liegt bei 0,1051 USD. Bei 0,3748 USD erreichte die Kryptowährung am 17.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net