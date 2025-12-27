So viel Verlust hätte eine Investition in Toncoin von vor 1 Jahr eingebracht

Krypto-Anlage im Blick

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Toncoin-Engagements gewesen.

Toncoin wurde am 26.12.2024 zu einem Wert von 5,719 USD gehandelt. Bei einem Investment von 1.000 USD in TON vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 174,86 Toncoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 271,52 USD, da Toncoin am 26.12.2025 1,553 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 72,85 Prozent verringert.

Bei 1,437 USD erreichte TON am 18.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 28.12.2024 bei 5,798 USD.

Redaktion finanzen.net