So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt.
Am Samstagnachmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 17:10 kletterte Bitcoin um 0,20 Prozent auf 87.490,10 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (87.490,10 US-Dollar).
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 1,7 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 23,5 Prozent.
Daneben wertet Litecoin um 17:10 auf. Es geht 2,34 Prozent auf 78,63 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 76,84 US-Dollar stand.
Währenddessen wird Ethereum bei 2.925,48 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,04 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.926,77 US-Dollar).
Daneben steigt Bitcoin Cash um 4,70 Prozent auf 621,56 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 593,65 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,29 Prozent auf 1,848 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,843 US-Dollar wert.
Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 0,74 Prozent auf 448,60 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 445,31 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen zeigt sich Cardano im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,3497 US-Dollar) geht es um 2,12 Prozent auf 0,3571 US-Dollar nach oben.
Währenddessen zeigt sich Stellar im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,2134 US-Dollar) geht es um 1,20 Prozent auf 0,2160 US-Dollar nach oben.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2795 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:10 bei 0,2802 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 0,78 Prozent auf 840,76 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 834,23 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1231 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1220 US-Dollar.
Zudem legt Solana zu. Um 0,85 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 17:10 auf 123,26 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 122,21 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,73 Prozent auf 12,56 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 12,34 US-Dollar wert.
Daneben wertet Chainlink um 17:10 auf. Es geht 1,16 Prozent auf 12,32 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 12,17 US-Dollar stand.
Derweil notiert der Sui-Kurs bei 1,426 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,397 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,11 Prozent.Redaktion finanzen.net
