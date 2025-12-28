Wie viel Verlust eine Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Frühes Investment

Das wäre der Verlust bei einer frühen Worldcoin-Investition gewesen.

Worldcoin kostete am 27.12.2024 2,182 USD. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in WLD investiert hätte, befänden sich nun 458,27 Worldcoin in seinem Depot. Mit dem WLD-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,5124 USD), wäre das Investment nun 234,80 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 76,52 Prozent.

Am 18.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,4789 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.01.2025 bei 2,617 USD.

Redaktion finanzen.net