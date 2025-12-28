DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,06 -4,6%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.385 -0,3%Euro1,1769 -0,1%Öl60,64 -2,6%Gold4.533 +1,2%
Frühes Investment

Wie viel Verlust eine Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

28.12.25 19:43 Uhr
Das wäre der Verlust bei einer frühen Worldcoin-Investition gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
0,5025 USD -0,0099 USD -1,93%
Charts|News

Worldcoin kostete am 27.12.2024 2,182 USD. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in WLD investiert hätte, befänden sich nun 458,27 Worldcoin in seinem Depot. Mit dem WLD-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,5124 USD), wäre das Investment nun 234,80 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 76,52 Prozent.

Am 18.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,4789 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.01.2025 bei 2,617 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com