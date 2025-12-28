Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust eine Investition von vor 3 Jahren bedeutet hätte

Performance im Fokus

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) verlieren können.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) war am 27.12.2022 0,8060 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1.240,65 POL im Depot. Mit dem POL-USD-Kurs vom 27.12.2025 gerechnet (0,1075 USD), wäre das Investment nun 133,40 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 86,66 Prozent.

Am 25.12.2025 erreichte POL sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1027 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) liegt derzeit bei 0,5245 USD und wurde am 04.01.2025 erreicht.

