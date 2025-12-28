DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,06 -4,6%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.385 -0,3%Euro1,1769 -0,1%Öl60,64 -2,6%Gold4.533 +1,2%
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust eine Investition von vor 3 Jahren bedeutet hätte

28.12.25 19:43 Uhr
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
POL/USD (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-US-Dollar)
0,1068 USD -0,0007 USD -0,69%
Charts|News

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) war am 27.12.2022 0,8060 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1.240,65 POL im Depot. Mit dem POL-USD-Kurs vom 27.12.2025 gerechnet (0,1075 USD), wäre das Investment nun 133,40 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 86,66 Prozent.

Am 25.12.2025 erreichte POL sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1027 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) liegt derzeit bei 0,5245 USD und wurde am 04.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

