Hype vs. Realität

D-Wave Quantum-Aktie: Volatilität nach den Feiertagen - Insider-Verkäufe und Event-Fahrplan im Fokus

27.12.25 11:46 Uhr
D-Wave-Aktie an der NYSE mit Kursrücksetzer nach Zwischenhoch - Das bedeuten die Insider-Verkäufe | finanzen.net

Nach einer beeindruckenden Rally im Jahr 2025 erlebt die Aktie von D-Wave Quantum in der ersten Handelswoche nach Weihnachten einen volatilen Rücksetzer.

• D-Wave-Aktie muss am Freitag deutlich Federn lassen
• Aktuelle Form-4-Einreichungen bei der SEC zeigen, dass CEO Alan Baratz und CFO John Markovich Aktienverkäufe im Millionenwert getätigt haben
• Analysten bleiben optimistisch

Handelsverlauf: Divergenz zum Gesamtmarkt

Am Freitag konnte der marktbreite S&P 500 an der Wall Street ein neues Rekordhoch erreichen - für die D-Wave Quantum-Aktie sah es jedoch ganz anders aus. Experten führen dies auf die geringere Liquidität zwischen den Jahren zurück, die Kursbewegungen bei spekulativen "Themen-Aktien" oft verstärkt.

Insider-Transaktionen: Geplante Verkäufe belasten Sentiment

Für Gesprächsstoff sorgten Meldungen über Verkäufe durch die Unternehmensführung. CEO Alan Baratz übte Optionen für rund 794.000 Aktien zum Preis von 0,91 US-Dollar aus und veräußerte diese zu einem Durchschnittspreis von etwa 30,13 US-Dollar. Auch CFO John Markovich verkaufte 100.000 Anteile nach Optionsausübung. Beide Transaktionen basieren auf sogenannten 10b5-1-Plänen, die bereits im August 2025 festgelegt wurden, um den Vorwurf des Insiderhandels zu vermeiden. Dennoch reagierte der Markt mechanisch auf das erhöhte Angebot an Anteilen.

Der Ausblick: CES 2026 und Qubits-Konferenz

Trotz der aktuellen Kursverluste bleibt der Nachrichtenfluss operativ positiv. D-Wave wird auf der CES 2026 (7.-8. Januar) in Las Vegas seine "Annealing"-Quantencomputer einem breiten Publikum präsentieren. Im Fokus stehen dabei reale Anwendungsfälle aus der Industrie - ein wichtiger Schritt, um die Technologie von der Forschung in die kommerzielle Praxis zu überführen. Kurz darauf folgt die Nutzerkonferenz "Qubits" (27.-28. Januar) in Florida, auf der Updates zur Roadmap und Kooperationen im Bereich "Quantum AI" erwartet werden.

D-Wave-Aktie: Fundamentaldaten und Analystenstimmen

Das Geschäftsjahr 2025 war für D-Wave ein Jahr des Wachstums: Im dritten Quartal verdoppelte sich der Umsatz auf 3,7 Millionen US-Dollar, während die Bookings (Auftragseingänge) massiv zulegten. Zudem verfügte das Unternehmen zuletzt über eine Rekord-Cash-Position von über 836 Millionen US-Dollar, was die finanzielle Reichweite erheblich verlängert.

Kritische Stimmen, unter anderem von Motley Fool, mahnen jedoch zur Vorsicht. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von über 300 und hohen Nettoverlusten sei die Bewertung extrem ambitioniert. Vergleiche zur Dotcom-Blase werden laut, wobei Skeptiker im Falle einer Marktkorrektur im Jahr 2026 Kursrückgänge bis auf 7,00 US-Dollar für möglich halten.

Am Freitag verlor die D-Wave Quantum-Aktie an der NYSE schlussendlich satte 8,1 Prozent auf 25,29 US-Dollar und entfernte sich damit wieder von ihrem Allzeithoch von Mitte Oktober, das bei 46,75 US-Dollar liegt.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

