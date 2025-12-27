D-Wave Quantum-Aktie: Volatilität nach den Feiertagen - Insider-Verkäufe und Event-Fahrplan im Fokus
Nach einer beeindruckenden Rally im Jahr 2025 erlebt die Aktie von D-Wave Quantum in der ersten Handelswoche nach Weihnachten einen volatilen Rücksetzer.
Werte in diesem Artikel
• D-Wave-Aktie muss am Freitag deutlich Federn lassen
• Aktuelle Form-4-Einreichungen bei der SEC zeigen, dass CEO Alan Baratz und CFO John Markovich Aktienverkäufe im Millionenwert getätigt haben
• Analysten bleiben optimistisch
Handelsverlauf: Divergenz zum Gesamtmarkt
Am Freitag konnte der marktbreite S&P 500 an der Wall Street ein neues Rekordhoch erreichen - für die D-Wave Quantum-Aktie sah es jedoch ganz anders aus. Experten führen dies auf die geringere Liquidität zwischen den Jahren zurück, die Kursbewegungen bei spekulativen "Themen-Aktien" oft verstärkt.
Insider-Transaktionen: Geplante Verkäufe belasten Sentiment
Für Gesprächsstoff sorgten Meldungen über Verkäufe durch die Unternehmensführung. CEO Alan Baratz übte Optionen für rund 794.000 Aktien zum Preis von 0,91 US-Dollar aus und veräußerte diese zu einem Durchschnittspreis von etwa 30,13 US-Dollar. Auch CFO John Markovich verkaufte 100.000 Anteile nach Optionsausübung. Beide Transaktionen basieren auf sogenannten 10b5-1-Plänen, die bereits im August 2025 festgelegt wurden, um den Vorwurf des Insiderhandels zu vermeiden. Dennoch reagierte der Markt mechanisch auf das erhöhte Angebot an Anteilen.
Der Ausblick: CES 2026 und Qubits-Konferenz
Trotz der aktuellen Kursverluste bleibt der Nachrichtenfluss operativ positiv. D-Wave wird auf der CES 2026 (7.-8. Januar) in Las Vegas seine "Annealing"-Quantencomputer einem breiten Publikum präsentieren. Im Fokus stehen dabei reale Anwendungsfälle aus der Industrie - ein wichtiger Schritt, um die Technologie von der Forschung in die kommerzielle Praxis zu überführen. Kurz darauf folgt die Nutzerkonferenz "Qubits" (27.-28. Januar) in Florida, auf der Updates zur Roadmap und Kooperationen im Bereich "Quantum AI" erwartet werden.
D-Wave-Aktie: Fundamentaldaten und Analystenstimmen
Das Geschäftsjahr 2025 war für D-Wave ein Jahr des Wachstums: Im dritten Quartal verdoppelte sich der Umsatz auf 3,7 Millionen US-Dollar, während die Bookings (Auftragseingänge) massiv zulegten. Zudem verfügte das Unternehmen zuletzt über eine Rekord-Cash-Position von über 836 Millionen US-Dollar, was die finanzielle Reichweite erheblich verlängert.
Kritische Stimmen, unter anderem von Motley Fool, mahnen jedoch zur Vorsicht. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von über 300 und hohen Nettoverlusten sei die Bewertung extrem ambitioniert. Vergleiche zur Dotcom-Blase werden laut, wobei Skeptiker im Falle einer Marktkorrektur im Jahr 2026 Kursrückgänge bis auf 7,00 US-Dollar für möglich halten.
Am Freitag verlor die D-Wave Quantum-Aktie an der NYSE schlussendlich satte 8,1 Prozent auf 25,29 US-Dollar und entfernte sich damit wieder von ihrem Allzeithoch von Mitte Oktober, das bei 46,75 US-Dollar liegt.
Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf D-Wave Quantum
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D-Wave Quantum
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere D-Wave Quantum News
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com