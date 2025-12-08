Analysten sehen Potenzial

Nach einem kräftigen Kursanstieg rutschte die D-Wave Quantum-Aktie am Freitag wieder etwas ab. Zum Start in die neue Woche stehen die Börsenampeln jedoch wohl schon wieder auf Grün.

• D-Wave Quantum-Aktie am Freitag mit Abgaben nach deutlicher Rally

• Rücksetzer zum Start in neue Woche bereits wieder beendet?

• Analysten raten einstimmig zum Kauf und vergeben hohe Kursziele



Die D-Wave Quantum-Aktie erlebte in den letzten Wochen an der US-Börse NYSE ein Auf und Ab: Nach einer spektakulären Wertsteigerung von rund 221 Prozent seit Jahresbeginn hat der Titel in den letzten vier Wochen rund 8 Prozent seines Werts eingebüßt und am Freitag bei 27,00 US-Dollar um 6,02 Prozent tiefer geschlossen. Die Bilanz der letzten fünf Handelstage fällt allerdings mit einem Plus von rund 26 Prozent dennoch sehr positiv aus und auch am Montag zeichnet sich wieder ein freundlicher Handelsstart ab: Im vorbörslichen NYSE-Handel geht es für das Papier von D-Wave Quantum zeitweise um 1,81 Prozent hoch auf 27,49 US-Dollar.

Für viele Anleger stellt sich aber dennoch die Frage, ob sich der Sprung in einen derart volatilen Markt weiterhin lohnt, oder ob die Party schon vorbei ist.

Wachstumshoffnung trifft auf Bewertungsrisiko

D-Wave gilt als einer der führenden Spezialisten für Quanten-Annealing und zählt darüber hinaus zu den wenigen Playern, die auch Gate-basierte Quantencomputer entwickeln. Das bringt einen strategischen Vorsprung gegenüber reinen Software- oder Hardware-Anbietern, erhöht aber auch den Wettbewerbsdruck. Besonders China macht im Quanten-Computing große Fortschritte, was die Prognostizierbarkeit von Marktanteilen für D-Wave erschwert. "Je höher die Erwartungen, desto empfindlicher der Aktienkurs für Enttäuschungen", heißt es dazu in einem Marktbericht.

Kursziele der Analysten deutlich über aktuellem Niveau der D-Wave-Aktie

Analysten bleiben derweil mit Blick auf die D-Wave-Aktie weiter optimistisch. Erst in der vergangenen Woche hat Evercore ISI die Titel mit einem "Outperform"-Rating in die Bewertung aufgenommen und ein hohes Kursziel von 44 US-Dollar vergeben. "Wir glauben, dass Investoren mit D-Wave dreifach profitieren", schrieb Analyst Mark Lipacis laut "Investor's Business Daily". "Es ist das erste Quantenunternehmen mit kommerziellen Umsätzen; es bietet ein umfassendes Ökosystem mit Dienstleistungen und Software, die den Einsatz seiner Lösungen erleichtern; und es ist mit 800 Millionen Dollar in bar gut finanziert, um verschiedene Quantenmodalitäten zu entwickeln und kommerzielle Chancen zu nutzen".

Auch andere Experten zeigen sich weiter zuversichtlich: Laut "TipRanks" sprechen aktuell zehn Analysten - inklusive Evercore ISI - eine Kaufempfehlung für die Aktie von D-Wave Quantum aus. Verkaufs- oder Halte-Empfehlungen gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 39,40 US-Dollar, und sogar das niedrigste bei "TipRanks" erfasste Kursziel liegt mit 35 US-Dollar deutlich über dem aktuellen Kurs. Die Experten glauben somit also daran, dass die Aktie von D-Wave Quantum noch einiges an Aufwärtspotenzial besitzt und die Rally weitergehen kann.

Redaktion finanzen.net