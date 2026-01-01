DAX24.853 +1,2%Est505.958 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,78 -2,8%Nas23.428 +0,9%Bitcoin75.757 -1,0%Euro1,1735 +0,4%Öl64,34 -1,5%Gold4.873 +0,9%
Mehr Abschiebungen im Jahr 2025

22.01.26 16:39 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland ist im vergangenen Jahr um knapp 14 Prozent angestiegen. Wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte, wurden nach Kenntnis des Bundesinnenministeriums 2025 insgesamt 22.787 Abschiebungen vollzogen. Im Jahr zuvor hatte es 20.084 Abschiebungen aus Deutschland gegeben. 2023 waren es 16.430 Abschiebungen gewesen. Zuerst hatte die "Welt" über die Zunahme bei den Abschiebungen berichtet.

Die Bundespolizei unterstützt bei Abschiebungen, für die die Länder die Verantwortung tragen. Mehrere Landesinnenmininister hatten zuletzt begrüßt, dass das Bundesinnenministerium seit September wieder die Abschiebungen einzelner Straftäter nach Syrien ermöglicht hat./abc/DP/mis