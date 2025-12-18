Hohe Volatilität

Die D-Wave-Aktie bleibt hochvolatil: Auf eine kräftige Erholung folgte umgehend der nächste Rückschlag. Analystenstimmen wirken nach, doch der Markt ringt weiter um Orientierung.

• Starke Schwankungen nach Analystenlob von Jefferies

• Fünf-Tage-Bilanz klar negativ

• Analysten bleiben geschlossen bullish mit Aufwärtspotenzial von bis zu 100 Prozent



D-Wave-Aktie im Zickzackkurs

Die Aktie von D-Wave Quantum zeigt sich in dieser Woche äußerst beweglich. Nachdem der Titel am Dienstag nach einer positiven Analysteneinschätzung um knapp sieben Prozent zulegen konnte, folgte bereits am Mittwoch der Rückschlag um 6,74 Prozent auf 23,80 US-Dollar. Das Auf und Ab scheint sich am Donnerstag fortzusetzen: Im vorbörslichen NYSE-Handel notieren D-Wave-Papiere zeitweise 2,41 Prozent höher bei 24,38 US-Dollar.

Damit steht auf Fünf-Tage-Sicht damit ein Minus von rund 15 Prozent zu Buche, obwohl sich auf 30 Tage gerechnet noch ein Plus von gut 16 Prozent ergibt.

Analystenlob wirkt nach, reicht aber nicht für Stabilität

Auslöser der jüngsten Kurserholung war eine Kaufempfehlung von Jefferies, die bereits am Dienstag veröffentlicht wurde und den Titel kurzfristig in den Fokus vieler Trader rückte. Das Analysehaus hob das Kursziel für D-Wave auf 45 US-Dollar an und sieht damit ein Aufwärtspotenzial von rund 90 Prozent zum aktuellen Niveau. Begründet wurde das neue Kursziel mit strukturellen Fortschritten im Quantenökosystem.

Insbesondere die kommerzielle Verfügbarkeit des Systems Advantage2 über die Cloud-Plattform Leap dürfte laut Jefferies zu besserer Kundenschulung, steigenden Budgets für Experimente sowie mehr Pilotprojekten im Bereich der Annealing-Technologie führen. D-Wave profitiere damit von einer wachsenden Nutzung konkreter Anwendungen, nicht nur von abstrakter Zukunftsfantasie.

Dennoch zeigt der rasche Rücksetzer, dass viele Marktteilnehmer die Kursanstiege weiter für Gewinnmitnahmen nutzen dürften und dem Titel kurzfristig kein stabiles Fundament zutrauen.

Markt bleibt optimistisch, Aktie bleibt spekulativ

Trotz der jüngsten Rückschläge bleibt das übergeordnete Analystenbild auffallend geschlossen positiv. Bei TipRanks sprechen aktuell alle zwölf erfassten Analysten eine Kaufempfehlung für die D-Wave-Aktie aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 39,58 US-Dollar und damit rund 66 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was das hohe Vertrauen in die langfristige Perspektive des Unternehmens widerspiegelt.

Neben Jefferies zählt auch Needham zu den optimistischsten Stimmen am Markt und traut dem Titel Kurse von bis zu 48 US-Dollar zu - und sieht damit sogar ein Aufwärtspotenzial von über 100 Prozent zum letzten Schlusskurs.

Für Anleger bleibt die Aktie jedoch scheinbar spekulativ: Die großen Erwartungen an kommerzielle Durchbrüche treffen auf einen nervösen Markt, in dem selbst positive Impulse bislang nicht zu einer nachhaltigen Beruhigung des Kursverlaufs führen könnten.

