Verhandlungen im Blick

Wegen der Konzentration auf den Rüstungsbereich will der Rheinmetall-Konzern seine zivilen Geschäftsaktivitäten verkaufen.

Mit zwei Bietern soll der Verkauf verhandelt werden, eine Vertragsunterzeichnung strebt das Management für das erste Quartal 2026 an, wie der DAX-Konzern am Mittwochabend mitteilte. Bereits seit April seien Gespräche mit Interessenten geführt worden, hieß es weiter von den Düsseldorfern. Bei dem zu verkaufenden Konzernteil handelt es sich vorwiegend um die Autozulieferung und Teile für die Energiewirtschaft, über einen Verkauf wurde bereits länger spekuliert. Seit langem gibt bei Rheinmetall die Rüstungssparte den Ausschlag über das Wohl und Wehe an der Börse.

Die Sparte Power Systems und weitere dazugehörende Gesellschaften werden von nun an buchhalterisch vom Konzern getrennt und als nicht fortgeführte Geschäftsbereiche geführt, weswegen der Konzern auch seine Prognose anpasste.

So dürfte der Umsatz der weitergeführten Geschäfte in diesem Jahr um 30 bis 35 Prozent wachsen gegenüber einem vergleichbaren Erlös von 7,7 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Die operative Ergebnismarge erwartet Chef Armin Papperger zwischen 18,5 und 19,0 Prozent gegenüber dem Vergleichswert von 18,0 Prozent aus dem Vorjahr.

Bisher standen für den bisherigen Gesamtkonzern ein Umsatzplus von 25 bis 30 Prozent in den Planungen und eine operative Marge von rund 15,5 Prozent.

Barclays-Analyst Afonso Osorio sprach von "einem Schritt in die richtige Richtung", der nicht unbedingt neu sei. Entsprechend fällt die Kursreaktion nicht überschwänglich aus. Rheinmetall will mit zwei Bietern sprechen und strebt eine Vertragsunterzeichnung im ersten Quartal an. Damit verbunden sind neue Konzernziele, weil die Sparte Power Systems und weitere dazugehörende Gesellschaften von nun an buchhalterisch vom Konzern getrennt werden.

Die weitergeführten Geschäfte sollen in diesem Jahr um 30 bis 35 Prozent wachsen. Analysten betonten, diese Prognose liege etwas unter den bisherigen Zielen für das weitergeführte Rüstungsgeschäft. Chloe Lemarie von Jefferies führt dies auf Gegenwind in einem Werk im spanischen Murcia und andere Verzögerungen zurück.

Sowohl Barclays-Fachmann Osorio als auch David Perry von JPMorgan sehen in den jüngsten Kursrückgängen bei Rheinmetall einen guten Einstiegspunkt. Seit dem Rekordhoch vom Oktober bei knapp über 2.000 Euro war der Kurs in den vergangenen Wochen um bis zu 30 Prozent abgesackt - letztlich auch wegen andauernde Gespräche über ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges. Experten betonen aber, dass ein Waffenstillstand kein Ende der höheren Verteidigungsausgaben bedeuten würde.

Auf XETRA gibt die Rheinmetall-Aktie zeitweise 0,39 Prozent auf 1.521,00 Euro ab. RENK fallen daneben um 0,57 Prozent auf 52,24 Euro, HENSOLDT verharren bei 71,75 Euro und TKMS geben um 0,23 Prozent auf 64,60 Euro ab.

