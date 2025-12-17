Micron Technology-Aktie hebt ab: Anleger feiern Umsatz- und Gewinnsprung
Der Chip-Riese Micron Technology hat Anlegern Auskunft über seine Geschäftsentwicklung im zurückliegenden Jahresviertel gegeben.
Das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2026 endete für Micron Technology mit einem Gewinn je Aktie in Höhe von 4,78 US-Dollar. Analysten hatten mit einem Plus von 3,96 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem der Chipkonzern seinen Anlegern im Vorjahreszeitraum einen Gewinn von 1,67 US-Dollar je Aktie beschert hatte.
Der Umsatz von Micron Technology belief sich im jüngst abgelaufenen Jahresviertel auf 12,83 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten hier mit einem kräftigen Anstieg auf 12,9 Milliarden US-Dollar gerechnet, nachdem der US-Konzern im Vergleichszeitraum des Vorjahres 8,71 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte.
Im nachbörslichen Mittwochshandel an der NASDAQ zeigt sich die Micron-Aktie zeitweise 6,72 Prozent höher bei 240,88 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
