S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

S&P 500-Performance im Fokus

Der S&P 500 erlitt zum Handelsende Verluste.

Am Donnerstag tendierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 1,56 Prozent tiefer bei 6.538,76 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 53,105 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 1,60 Prozent höher bei 6.748,32 Punkten, nach 6.642,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.534,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.770,35 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 2,60 Prozent. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 20.10.2025, bei 6.735,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6.395,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5.917,11 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 11,42 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 6.920,34 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Walmart (+ 6,46 Prozent auf 107,11 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 4,87 Prozent auf 737,00 USD), GE HealthCare Technologies (+ 3,37 Prozent auf 74,75 USD), Erie Indemnity (+ 2,81 Prozent auf 293,06 USD) und Brown-Forman B (+ 2,39 Prozent auf 27,90 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Bath Body Works (-24,81 Prozent auf 15,82 USD), Micron Technology (-10,87 Prozent auf 201,37 USD), Robinhood (-10,11 Prozent auf 106,21 USD), Datadog A (-9,49 Prozent auf 159,57 USD) und Western Digital (-8,92 Prozent auf 140,23 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 83.278.754 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,826 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

