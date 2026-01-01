TABELLE/EU-Verbraucherpreise Dezember nach Ländern
===
. gg Vormonat gg Vorjahr
. +/- Prozent +/- Prozent
. Dez 25 Nov 25 Dez 25 Nov 25
Eurozone-20 +0,2 -0,3 +1,9 +2,1
EU-27 +0,1 -0,2 +2,3 +2,4
Belgien +0,3 +0,3 +2,2 +2,6
Bulgarien +0,1 +0,2 +3,5 +3,7
Dänemark -0,4 -0,5 +1,9 +2,0
Deutschland +0,2 -0,5 +2,0 +2,6
Estland -0,4 -0,5 +4,0 +4,7
Finnland +0,2 -0,1 +1,7 +1,5
Frankreich +0,1 -0,2 +0,7 +0,8
Griechenland +0,1 -0,1 +2,9 +2,8
Irland +0,6 -0,2 +2,7 +3,1
Italien +0,2 -0,2 +1,2 +1,1
Kroatien -0,3 +0,3 +3,8 +4,3
Lettland 0,0 -0,3 +3,4 +3,8
Litauen -0,2 +0,4 +3,2 +3,6
Luxemburg -0,2 +0,1 +3,3 +3,6
Malta -0,4 -3,2 +2,4 +2,5
Niederlande +0,2 -1,4 +2,5 +2,6
Österreich +0,5 +0,2 +3,8 +4,0
Polen 0,0 +0,1 +2,5 +2,6
Portugal 0,0 -0,8 +2,4 +2,1
Rumänien +0,2 +0,5 +8,6 +8,6
Schweden +0,1 -0,3 +2,1 +2,2
Slowakei -0,3 +0,3 +4,1 +3,9
Slowenien +0,1 0,0 +2,6 +2,4
Spanien +0,3 0,0 +3,0 +3,2
Tschechien -0,3 -0,4 +1,8 +1,8
Ungarn +0,1 0,0 +3,3 +3,7
Zypern -0,4 -1,1 +0,1 +0,1
Island +0,9 -0,9 +4,0 +3,4
Norwegen +0,1 +0,1 +3,0 +2,7
Schweiz +0,1 -0,6 +0,2 0,0
===
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
