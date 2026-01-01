DAX24.980 -1,3%Est505.937 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,49 -3,7%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.949 -0,9%Euro1,1626 +0,3%Öl63,55 -1,0%Gold4.662 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX unter Druck -- D-Wave, Nordex, SAP, Siemens Energy, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie im Blick: Warum es nach dem Rekordhoch abwärts geht Siemens Energy-Aktie im Blick: Warum es nach dem Rekordhoch abwärts geht
SAP-Aktie fällt: Quartalszahlen könnten positiv überraschen -- Kooperation mit Fresenius SAP-Aktie fällt: Quartalszahlen könnten positiv überraschen -- Kooperation mit Fresenius
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TABELLE/EU-Verbraucherpreise Dezember nach Ländern

19.01.26 11:06 Uhr

===

. gg Vormonat gg Vorjahr

. +/- Prozent +/- Prozent

. Dez 25 Nov 25 Dez 25 Nov 25

Eurozone-20 +0,2 -0,3 +1,9 +2,1

Wer­bung

EU-27 +0,1 -0,2 +2,3 +2,4

Belgien +0,3 +0,3 +2,2 +2,6

Bulgarien +0,1 +0,2 +3,5 +3,7

Dänemark -0,4 -0,5 +1,9 +2,0

Deutschland +0,2 -0,5 +2,0 +2,6

Estland -0,4 -0,5 +4,0 +4,7

Finnland +0,2 -0,1 +1,7 +1,5

Frankreich +0,1 -0,2 +0,7 +0,8

Griechenland +0,1 -0,1 +2,9 +2,8

Irland +0,6 -0,2 +2,7 +3,1

Italien +0,2 -0,2 +1,2 +1,1

Kroatien -0,3 +0,3 +3,8 +4,3

Wer­bung

Lettland 0,0 -0,3 +3,4 +3,8

Litauen -0,2 +0,4 +3,2 +3,6

Luxemburg -0,2 +0,1 +3,3 +3,6

Malta -0,4 -3,2 +2,4 +2,5

Niederlande +0,2 -1,4 +2,5 +2,6

Österreich +0,5 +0,2 +3,8 +4,0

Polen 0,0 +0,1 +2,5 +2,6

Portugal 0,0 -0,8 +2,4 +2,1

Rumänien +0,2 +0,5 +8,6 +8,6

Schweden +0,1 -0,3 +2,1 +2,2

Slowakei -0,3 +0,3 +4,1 +3,9

Slowenien +0,1 0,0 +2,6 +2,4

Wer­bung

Spanien +0,3 0,0 +3,0 +3,2

Tschechien -0,3 -0,4 +1,8 +1,8

Ungarn +0,1 0,0 +3,3 +3,7

Zypern -0,4 -1,1 +0,1 +0,1

Island +0,9 -0,9 +4,0 +3,4

Norwegen +0,1 +0,1 +3,0 +2,7

Schweiz +0,1 -0,6 +0,2 0,0

===

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/voi

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2026 05:06 ET (10:06 GMT)